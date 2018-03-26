Как "Блошинка" встала на пуанты

Весной хочется поскорее сбросить тяжелые зимние одежды и достать из платяных и обувных шкафов, если не пуанты, то хотя бы легкие кожаные балетки, не выходящие который сезон из моды. А также шифоновые платья и воздушные юбки-пачки из органзы и тюлевой сетки. И пройтись, нет, даже протанцевать по московским улочкам, вдыхая ароматы распускающейся сирени.

Но, похоже зима в этом году не желает отступать. А поэтому пришлось идти по морозной Москве, разглядывать воздушные пачки и пуанты в старинном фарфоре на "Блошинный рынок".

Большая коллекция фарфоровых статуэток знаменитых балерин и танцовщиков - Майи Плисецкой, Галины Улановой, Рудольфа Нуреева, Татьяны Красавиной, Михаила Фокина и многих других знаковых фигур важнейшего из искусств - буквально затанцевала, завертелась в фуэте перед моими глазами. Правда за стеклом. Но очень уж соблазнительно. Так, что даже вспомнилась премьера "Нуреева" в Большом театре и захотелось поскорее увидеть спектакль. Однако, до июня, когда спекталь вновь покажут, еще далеко и довольно холодно. Остается созерцать как за стеклом в фарфоровом наряде "блистательна, полувоздушна,смычку волшебному послушна, толпою нимф окружена, стоит Истомина"...

«Мы собрали экспозицию, в которую вошли костюмы Большого театра, старинные фотографии актрис императорских театров, книги о балете, программы и афиши, живопись и графику XIX-XX вв.», - рассказывает нам о спецпроекте директор выставки Марина Смирнова. Проект действительно прекрасен. За час до официального открытия все костюмы разгледела сама, поэтому и вам рекомендую не пропускать спецпроекты Блошинки.

В целом, в мартовской выставке было представлено более 150 экспонатов с предметами старины из Франции, Голландии, Англии, Германии, Канады, Бельгии и других стран. И нужно было постараться, чтобы пережить эстетический и культурный восторг и остановиться на вещах, которые давно хотелось приобрести для декора дома: антикварных и винтажных светильниках, монументальных лампах XX века, достойных образцах мебели и предметах интерьера, или уникальных куклах, которым подчас более ста лет.

Блошинка приятна и тем, что на ней могут случиться самые замечательные встречи со старыми друзьями и новые знакомства. Например, мы пообщались там с певицей Юлей Артемьевой, примеряющей на себя желтый бархатный халат, на одном из стендов. Желтый ей к лицу. Надеюсь увидеть актрису в этом халате в одном из музыкальных спектаклей.