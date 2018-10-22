Как денди лондонский одет

Эффектные драгоценности дополняют работы мастеров, создающих классические костюмы

В жизни любого мужчины всегда найдется место костюму. Каким же он должен быть? Что должен носить современный мужчина, чтобы выглядеть «на миллион»? В поисках ответов на эти вопросы мы обратились прямо по адресу – в мастерскую, где их и создают.

На первый взгляд все просто. Костюм должен идеально «сидеть», подчеркивать достоинства и скрывать все недостатки его владельца. Однако, когда человек хочет приобщиться к миру роскоши, пусть и посредством одежды, он переодевается в нечто особенное. Поводом для приобретения костюма luxury style может стать как собственное свадебное торжество, так и неординарное событие, которое может произойти в жизни, «рядового» крупного бизнесмена, политика или музыканта. Например, если их поочередно признали лучшим «финансистом года», «музыкантом года» и т.п. Таким людям трудно появиться на обложке глянце в обычном корпоративном офисе. Костюм из ткани с микронной крошкой черного жемчуга или золотой нитью в 24 карата – вот, пожалуй, то самый случай, когда все эти роскошества будут казаться не излишеством, а являться подлинной инвестицией в создание своего имиджа.

Конечно, все это стоит немало. Но, ведь и жемчуг, и, тем более золото, не теряют своей актуальности и по сей день, да и вряд ли утратят ее когда-нибудь вовсе. Нетрудно догадаться, что и технологии внедрения в состав тончайшей пряжи той же микронной пыли – процесс сам по себе уникальный и дорогостоящий. Вначале жемчужины осторожно дробятся и затем превращаются в пыль, размеры частицы которой составляют 14.5 и 13.5 микрон. Затем эти частицы встраиваются в сверхтонкие волокна шерсти специалисты.

В коллекции «Мастерской классического костюма» есть также ткани с серебряными нитями. И в данном случае белый металл ничуть не проигрывает более дорогому желтому. Все дело в особых протекторных свойствах волокон. Известно, что подобные технологии применяются в оборонной промышленности, чтобы максимально защитить части тела от вредных радиоизлучений. Как же эти технологии работают в мирных целях, спросите вы. Скажем, если взять кусочек такого протекторного материала и накрыть им лежащий на столе мобильный телефон, то сигнал будет беспрепятственно проходить, но вот «вредные» лучи, которыми так любят пугать мужской пол доктора, не смогут проникнуть сквозь защитное волокно. Теперь представим, что из такой ткани можно изготовить «потайные» карманы брюк или пиджака.

На самом деле мастерская индивидуального пошива Mastersuit предлагает своим клиентам костюмы из ткани не только с жемчугом и золотом, но также с бриллиантовой вкраплениями, с «крошками» из синего сапфира. Все эти богатства в московский Бутик-Ателье поставляют самые престижные производители ткани из Лондона, Милана, Парижа. В таком элегантном костюме-двойке легко сойдет за аристократа с Сэвил-роуд. Любой среднестатистический житель мегаполиса. Он становится даже не принцем, а королем среди равных себе по статусу партнеров.

Сам Бутик-Ателье, об изделиях которого мы рассказали на страницах нашего издания, находится в самом центре Москвы. Купить там костюм на «миллион» и сделать хотя бы селфи в роскошных интерьерах резиденции можно 24/7.