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Артем Кузелев

Как дом Dior завоевал мир, расскажет выставка в Далласе

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  • 16 Мая 201919:47
Сюжеты: Dior

В воскресенье в Далласском музее искусств открывается экспозиция, посвященная истории парижского дома.

Кураторы Далласского музея анонсировали новый выставочный проект, получивший название Dior: From Paris to the World. Масштабная ретроспектива состоит более чем из 200 экспонатов, созданных разными креативными директорами парижского дома моды. Посетители музея своими глазами увидят роскошные кутюрные наряды, аксессуары, а также документы и эскизы из архивов Dior. Работает выставка все лето – с 19 мая по 1 сентября.

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