Как дом Sonia Rykiel справляется с финансовым кризисом

В отношении французской компании будет произведена санация, пока владельцы в поиске покупателя.

Парижский дом Sonia Rykiel, принадлежащий сейчас компании First Heritage Brands, переживает не лучшие времена. Даже масштабные празднования юбилея бренда не помогли ему выровнять финансовую ситуацию. Недавно владельцы марки обратились в суд с заявкой на реорганизацию компании и сообщили, что находятся в поиске покупателя. Результатом должен стать двухмесячный процесс санации, в течение которого будет проведена реорганизация компании, оптимизация всех процессов, а также оценка предложений потенциальных покупателей.

В данный момент в Sonia Rykiel трудятся 150 сотрудников, число которых очевидно будет сокращено. Кроме того, на данный момент функционируют лишь 10 флагманских магазинов дома из 30 работавших ранее. Недавно компанию покинула креативный директор Жюли де Либран.