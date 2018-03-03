Как дожить до 200 лет? Отвечает Айрис Апфель

Неутомимая Айрис анонсировала выход новой книги. На этот раз публике предлагается автобиография коллекционера, дизайнера и одной из самых зрелых в мире модниц.

Уже через несколько дней британское издательство HarperCollins выпустит в свет автобиографию Айрис Апфель. Книга получила название Iris Apfel: Accidental Icon («Айрис Апфель: Икона по случайности») и рассказывает от первого лица забавные и не очень истории из жизни иконы стиля. Повествование дополнено фотографиями из личного архива Айрис и ее мужа Карла Апфеля.

Одна из главных частей книги получила название «Как дожить до 200 лет» и рассказывает о секретах счастливого многолетнего брака. Полностью автобиографию можно уже сейчас заказать на сайте издательства по цене 35 долларов.