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Артем Кузелев

Как дожить до 200 лет? Отвечает Айрис Апфель

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  • 03 Марта 201822:02
Сюжеты: Iris Apfel (Айрис Апфель)

Неутомимая Айрис анонсировала выход новой книги. На этот раз публике предлагается автобиография коллекционера, дизайнера и одной из самых зрелых в мире модниц.

Уже через несколько дней британское издательство HarperCollins выпустит в свет автобиографию Айрис Апфель. Книга получила название Iris Apfel: Accidental Icon («Айрис Апфель: Икона по случайности») и рассказывает от первого лица забавные и не очень истории из жизни иконы стиля. Повествование дополнено фотографиями из личного архива Айрис и ее мужа Карла Апфеля.

Одна из главных частей книги получила название «Как дожить до 200 лет» и рассказывает о секретах счастливого многолетнего брака. Полностью автобиографию можно уже сейчас заказать на сайте издательства по цене 35 долларов.

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