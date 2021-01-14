Как готовиться к съемкам и показам. Рекомендации начинающим моделям

В день показа (или съёмки в масштабной рекламной компании бренда) все участники показа, как правило, приезжают на сбор рано утром. Весь день идет подготовка, в которой задействованы все участники: модели, дизайнеры, стилисты, визажисты, режиссер-постановщик, съемочные группы, осветители, инженеры и т.д.

Модели приезжают без макияжа, с идеально чистыми волосами без следов укладочных средств.

Если не было указаний дизайнера и стилиста, следует отдать предпочтение натуральному маникюру и педикюру.

Если, по какой-то причине, не успели снять гель-лак, воспользуйтесь обычным "нюдовым"лаком поверх покрытия (его потом легко удалить обычным средством для снятия лака.

Если не было конкретных задач по подбору от дизайнера и/или стилиста, белье должно быть тоже "нюдовым".

Модели обычно приезжают в комфортной повседневной одежде, зная, что в конце дня, после дня "на ногах" они будут желать скорее добраться до дома, принять душ и провалиться в глубокий сон.

Ценные вещи и украшения никто не берет с собой, потому что в суете, столпотворении, в очень плотном режиме работают сотни незнакомых людей. В суете и творческом беспорядке это все можно попросту потерять, как теряются иногда самые простые вещи, если не соблюдать свой личный элементарный порядок.



Желательно самим позаботиться о своём питании, средствах личной гигиены и прочих необходимых вещах, без которых сложно обойтись.

Удобная сменная обувь, как правило, обязательна. В "гримерке" также без нее не обойтись. Она должна быть простой и комфортной.

Чаще всего, в помещениях, где много людей, душно, а при проветривании возникают сильные сквозняки. Поэтому желательно иметь с собой теплый кардиган или накидку, теплые носки. Желательно не использовать свитеры, потому легко испортить укладку и макияж, если они уже сделаны, а модель замерзла.

Также нужно взять с собой чулки или колготки нейтрального и черного цвета, если они могут понадобиться. И медицинский пластырь: подиум бывает скользким, и, в зависимости от обуви, это может стать большой проблемой. Пластырь лучше использовать рулонный, т.к. он эффективнее,- с большей степенью адгезии с покрытием подошвы, он не отклеится в самый неподходящий момент.



Чтобы не случилось конфуза и травм, моделям на подошвы обуви наклеивают пластыри, предотвращая скольжение.



Часто дизайнеры во время подготовки выдают брендированные футболки. В них идет основная подготовка. Но иногда накидки или футболки надевают уже поверх наряда, чтобы ничем случайно не запачкать.



Опытные модели знают о необходимости рационального, сбалансированного питания, а новички, возможно, не все. Часто организаторы решают этот вопрос и моделей обеспечивают бесплатным питанием, а также чаем и кофе. Но так бывает не всегда, поэтому о своем рационе лучше позаботиться самостоятельно.

Чай и кофе лучше ограничить 1 приемом на выбор.В остальное время отдать предпочтение минеральной или обычной чистой воде без газа. Чай и кофе обезвоживают организм. А в таких условиях это дополнительная нагрузка на обмен веществ и кожу.

Воду пить можно и нужно. Только нужно взять "соломинки" для коктейлей: так проще и удобнее контролировать объем потребляемой жидкости, и нет риска повредить макияж.

Из продуктов желательно отдавать предпочтение овощам или салатам из них (разумеется, без майонеза и жирной сметаны), гречке, нежирному мясу или рыбе.

Сладкие фрукты, фасоль, горох, бобы, чечевица, белокочанная капуста, укроп, редис, черный хлеб, лимонад, квас, кола, конфеты, шоколад - нежелательны, потому что способствуют вздутию в ЖКТ, дискомфорту, и, соответственно внезапному "изменению фигуры" в области талии и живота, что совсем нежелательно.

На полдник спасительным и ценнейшим продуктом является маложирный творог. Его достаточно в количестве 150 г. (без сахара), и он обеспечит многочасовую сытость за счет особого белка, казеина. Кроме того, в нем более 17 разным незаменимых аминокислот и микроэлементов. Если нет индивидуальной непереносимости и аллергии на лактозу, этот продукт очень полезен. В творог можно добавить горсть льняных семян или орехов, при условии, если они не подвергались термообработке (не обжаренные), иначе пользы в разы меньше. Кстати, орехи (20 ядер) - сам по себе неплохой спасительный "перекус".



Когда закончится показ (или рекламная кампания), то, как правило, до конца мероприятия еще далеко. В это время модели, дизайнеры, продюсеры, режиссеры и т.д. принимают участие в съемке с гостями у т.н. пресс-волла (press wall) или brand-wall для печатных изданий. А также дают интервью для СМИ. И под вечер многие участники ног не чувствуют. Особенно модели, которые провели много времени на каблуках в не всегда удобной обуви. Потому очень счастливы уехать домой в ботинках или кроссовках.

Так как на шоу, за редким исключением, применялся довольно агрессивный, плотный макияж, а также выполнялись сложные укладки, не всегда уместно и возможно оставить это на себе, когда все завершилось.



Поэтому желательно иметь следующие средства:



♦ Бальзам или кондиционер для волос (любой).

Если нельзя отложить до приезда домой "разбор" укладки, на которую в редких случаях могут нанести чуть ли не 1/4 баллона лака, то нужно сначала немного увлажнить волосы водой или спреем-кондиционером, а затем и нанести 2-3 порции бальзама или кондиционера для волос. Спустя несколько, минут можно будет почти без труда и без вреда для волос аккуратно расчесать волосы и уложить их в простую гладкую прическу. Для этого достаточно заколки, резинки или ленты.



♦ Детское масло для тела. "Johnson's Baby" или "Bubchen", которые продаются повсюду стоят недорого.

Масло превосходно снимает стойкий макияж, при этом ухаживая за кожей в экстренном порядке. Ведь за один такой день, особенно если вы не употребляли достаточное количество воды, ваша кожа претерпела жуткий стресс: плотная косметика, воздействие софитов, недостаток кислорода. Возможно, и недостаток сна, хотя перед такими событиями модели обязаны соблюдать режим и выспаться, чтобы быть в форме.

Детское масло быстро избавит кожу даже от в водостойкой косметики, а после принятия душа отлично позаботится о вашей коже, она будет "шелковой", проверенный факт.





♦Антисептик в виде спрея или спиртовых салфеток.

Во избежание инфицирования стоп грибком, да и ради гигиены, особенно если пришлось ходить босиком или использовать обувь, которую до вас примеряли другие, такие меры не будут лишними. Также пригодятся в течение дня при самых разных обстоятельствах.

♦Крем или гель для ног с ментолом.

Искреннюю "благодарность" скажут ваши ноги после модного марафона. Стоит он в пределах 100 рублей. Как, например, такой:



Наносить его на стопы и голени можно после гигиенической и антисептической обработки. Эффект отличный, это просто спасение для уставших ног. Если есть проблемы с отечностью, с венами и сосудами (это бывает в любом, даже юном возрасте), то дома с утра до подготовки и репетиции надевайте компрессионные чулки, которые снимите непосредственно перед показом, если их нельзя будет оставить. Такое белье надевают в положении лежа с подъемом ног, знайте и помните это. Кстати, опытные модели, актеры и умудренные опытом люди используют компрессионные чулки для авиапутешествий и тем самым берегут свое здоровье.



♦Антибактериальный крем для лица, дегтярное мыло и мягкая щеточка для кожи лица.

Как известно, подготовка моделей идет на бешеном потоке. У визажистов просто нет возможности обрабатывать кисти, а тем более менять их и иметь отдельно, одни и те же кисти на сотни моделей.



И все выглядит примерно вот так:





Понятно, что в таких условиях не до гигиены и все, на что можно слабо рассчитывать - это на удачу и собственные благоразумие и предусмотрительность. Это своеобразная "русская рулетка" в игре с кожными паразитарными заболеваниями. Учитывая, к примеру, что 70-80 % людей, сами того не подозревая, являются носителями кожного паразита Demodex folliculorum, есть риск заразиться посредством общей косметики, кистей и спонжиков. Вышеупомянутый паразит является главной причиной развития демодекоза (розовых угрей), и это заболевание лечится сложно и недешево от нескольких месяцев до нескольких лет. При этом зачастую избавиться от паразита полностью невозможно и люди живут с ремиссиями и рецидивами.

А что такое демодекоз, розовые угри и розацеа с куперозом как последствие, можно без труда найти в сети в медицинских разделах с красочными фотографиями.

Кроме того, есть и другие опасности, связанные с инфицированием кожи.

Поэтому после снятия макияжа маслом желательно найти возможность сразу же принять простые меры: нанести на влажную кожу дегтярное или другое антибактериальное мыло, вспенить его щеточкой и смыть через 2-3 минуты, затем нанести на кожу гель или крем с метронидазолом 1%. Эти средства есть в любой аптеке.

Золотой правило для всех и повсюду: гигиена. Это одна из основ безопасности.

В настоящее время пандемия коронавируса нового типа преподнесла человечеству немало неприятных сюрпризов. В нашу жизнь вошли маски, перчатки и санитайзеры.

Произошло и происходит многое из того, к чему никто не оказался готов, но жизнь продолжается и многие зависит оот всех нас и каждого в отдельности.