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Татьяна Олрер

Как готовиться к съемкам и показам. Рекомендации начинающим моделям

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  • 14 Января 202112:22

В день показа (или съёмки в  масштабной рекламной компании бренда) все участники показа, как правило, приезжают на сбор рано утром. Весь день идет подготовка, в которой задействованы все участники: модели, дизайнеры, стилисты, визажисты, режиссер-постановщик, съемочные группы, осветители, инженеры и т.д.
Модели приезжают без макияжа, с идеально чистыми волосами без следов укладочных средств.
Если не было указаний дизайнера и стилиста, следует отдать предпочтение натуральному маникюру и педикюру.
Если, по какой-то причине,  не успели снять гель-лак, воспользуйтесь обычным "нюдовым"лаком поверх покрытия (его потом легко удалить обычным средством  для снятия лака.
Если не было конкретных задач по подбору от дизайнера и/или стилиста, белье должно быть тоже "нюдовым".
Модели обычно приезжают в комфортной повседневной одежде, зная, что в конце дня, после дня "на ногах" они будут желать скорее добраться до дома, принять душ и провалиться в глубокий сон.
Ценные вещи и украшения никто не берет с собой, потому что в суете, столпотворении,  в очень плотном режиме работают сотни незнакомых людей. В суете и творческом беспорядке это все можно попросту потерять, как теряются иногда самые простые вещи, если не соблюдать свой личный элементарный порядок.

Желательно самим позаботиться о своём питании, средствах личной гигиены и прочих необходимых вещах, без которых сложно обойтись.
Удобная сменная обувь, как правило, обязательна. В "гримерке"  также без нее не обойтись. Она должна быть простой и комфортной.
Чаще всего, в помещениях, где много людей, душно, а при проветривании возникают сильные сквозняки. Поэтому желательно иметь с собой теплый кардиган или накидку, теплые носки. Желательно не использовать свитеры, потому легко испортить укладку и макияж, если они уже сделаны, а модель замерзла.
Также нужно взять с собой чулки или колготки нейтрального и черного цвета, если они могут понадобиться. И медицинский пластырь: подиум бывает скользким, и, в зависимости от обуви, это может стать большой проблемой. Пластырь лучше использовать рулонный, т.к. он эффективнее,- с большей степенью адгезии с покрытием подошвы, он не отклеится в самый неподходящий момент.

Чтобы не случилось конфуза и травм, моделям на подошвы обуви наклеивают пластыри, предотвращая скольжение.

Часто дизайнеры во время подготовки выдают  брендированные футболки. В них идет основная подготовка. Но иногда накидки или футболки надевают уже поверх наряда, чтобы ничем случайно не запачкать.

Опытные модели знают о необходимости рационального, сбалансированного питания, а новички, возможно, не все. Часто организаторы решают этот вопрос и моделей обеспечивают бесплатным питанием, а также чаем и кофе. Но так бывает не всегда, поэтому о своем рационе лучше позаботиться самостоятельно.
Чай и кофе лучше ограничить 1 приемом на выбор.В остальное время отдать предпочтение минеральной или обычной чистой воде без газа. Чай и кофе обезвоживают организм. А в таких условиях это дополнительная нагрузка на обмен веществ и кожу.
Воду пить можно и нужно. Только нужно взять "соломинки" для коктейлей: так проще и удобнее контролировать объем потребляемой жидкости, и нет риска повредить макияж.
Из продуктов желательно отдавать предпочтение овощам или салатам из них (разумеется, без майонеза и жирной сметаны), гречке, нежирному мясу или рыбе.
Сладкие фрукты, фасоль, горох, бобы, чечевица, белокочанная капуста, укроп, редис, черный хлеб, лимонад, квас, кола, конфеты,  шоколад - нежелательны, потому что способствуют вздутию в ЖКТ,  дискомфорту,  и, соответственно внезапному "изменению фигуры" в области талии и живота, что совсем нежелательно.
На полдник спасительным и ценнейшим продуктом является маложирный творог. Его достаточно в количестве 150 г. (без сахара), и он обеспечит многочасовую сытость за счет особого белка, казеина. Кроме того, в нем более 17 разным незаменимых аминокислот и микроэлементов. Если нет индивидуальной непереносимости и аллергии на лактозу, этот продукт очень полезен. В творог можно добавить горсть льняных семян или орехов, при условии, если они не подвергались термообработке (не обжаренные), иначе пользы в разы меньше.  Кстати, орехи (20 ядер) - сам по себе неплохой спасительный "перекус".

Когда закончится показ (или рекламная кампания), то, как правило, до конца мероприятия еще далеко. В это время модели, дизайнеры, продюсеры, режиссеры и т.д. принимают участие в съемке с гостями у  т.н. пресс-волла (press wall) или brand-wall для печатных изданий. А также дают интервью для СМИ. И под вечер многие участники ног не чувствуют. Особенно модели, которые провели много времени на каблуках в не всегда удобной обуви. Потому очень счастливы уехать домой в ботинках или кроссовках.
Так как на шоу, за редким исключением, применялся довольно агрессивный, плотный макияж, а также выполнялись сложные укладки, не всегда уместно и возможно оставить это на себе, когда все завершилось.

  Поэтому желательно иметь следующие средства:

Бальзам или кондиционер для волос (любой).
Если нельзя отложить до приезда домой "разбор" укладки, на которую в редких случаях могут нанести чуть ли не 1/4 баллона лака, то нужно сначала немного увлажнить волосы водой или спреем-кондиционером, а затем и нанести 2-3 порции бальзама или кондиционера для волос. Спустя несколько, минут можно будет почти без труда и без вреда для волос аккуратно расчесать волосы и уложить их в простую гладкую прическу.  Для этого достаточно заколки, резинки или ленты.

Детское масло для тела. "Johnson's Baby" или "Bubchen", которые продаются повсюду стоят недорого.
Масло превосходно снимает стойкий макияж, при этом ухаживая за кожей в экстренном порядке. Ведь за один такой день, особенно если вы не употребляли достаточное количество воды, ваша кожа претерпела жуткий стресс: плотная косметика, воздействие софитов, недостаток кислорода. Возможно, и недостаток сна, хотя перед такими событиями модели обязаны соблюдать режим и выспаться, чтобы быть в форме.
Детское масло быстро избавит кожу даже от в водостойкой косметики, а после принятия душа отлично позаботится о вашей коже, она будет "шелковой", проверенный факт.


♦Антисептик в виде спрея или спиртовых салфеток.
Во избежание инфицирования стоп грибком, да и ради гигиены, особенно если пришлось ходить босиком или использовать обувь, которую до вас примеряли другие, такие меры не будут лишними. Также пригодятся в течение дня при самых разных обстоятельствах.

 

♦Крем или гель для ног с ментолом.
Искреннюю "благодарность" скажут ваши ноги после модного марафона. Стоит он в пределах 100 рублей. Как, например, такой:

Наносить его на стопы и голени можно после гигиенической и антисептической обработки. Эффект отличный, это просто спасение для уставших ног. Если есть проблемы с отечностью, с венами и сосудами (это бывает в любом, даже юном возрасте), то дома с утра до подготовки и репетиции надевайте компрессионные чулки, которые снимите непосредственно перед показом, если их нельзя будет оставить. Такое белье надевают в положении лежа с подъемом ног, знайте и помните это. Кстати, опытные модели, актеры и умудренные опытом люди используют компрессионные чулки для авиапутешествий и тем самым берегут свое здоровье.

♦Антибактериальный крем для лица,  дегтярное мыло и мягкая щеточка для кожи лица.
Как известно, подготовка моделей идет на бешеном потоке. У визажистов просто нет возможности обрабатывать кисти, а тем более менять их и иметь отдельно, одни и те же кисти на сотни моделей.

И все выглядит примерно вот так: 

Понятно, что в таких условиях не до гигиены и все, на что можно слабо рассчитывать - это на удачу и собственные благоразумие и предусмотрительность. Это своеобразная "русская рулетка" в игре с кожными паразитарными заболеваниями. Учитывая, к примеру, что 70-80 % людей, сами того не подозревая, являются носителями кожного паразита Demodex folliculorum, есть риск заразиться посредством общей косметики, кистей и спонжиков. Вышеупомянутый паразит является главной причиной развития демодекоза (розовых угрей), и это заболевание лечится сложно и недешево от нескольких месяцев до нескольких лет. При этом зачастую избавиться от паразита полностью невозможно и люди живут с ремиссиями и рецидивами.
А что такое демодекоз, розовые угри и розацеа с куперозом  как последствие, можно без труда найти в сети в медицинских разделах с красочными фотографиями.
Кроме того, есть и другие опасности, связанные с инфицированием кожи.
Поэтому после снятия макияжа маслом желательно найти возможность сразу же принять простые меры: нанести на влажную кожу дегтярное или другое антибактериальное мыло, вспенить его щеточкой и смыть через 2-3 минуты, затем нанести на кожу гель или крем с метронидазолом 1%. Эти средства есть в любой аптеке.

Золотой правило для всех и повсюду: гигиена. Это одна из основ безопасности.
В настоящее время пандемия коронавируса нового типа преподнесла человечеству немало неприятных сюрпризов. В нашу жизнь вошли маски, перчатки и санитайзеры.
Произошло и происходит многое из того, к чему никто не оказался готов, но жизнь продолжается и многие зависит оот всех нас и каждого в отдельности.

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