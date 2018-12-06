Как холдинг Kering борется с насилием?

Фэшн-конгломерат отмечает 10-летие своего фонда, защищающего право женщин на безопасность.

В 2008 году компания Kering основала фонд для борьбы с проблемами безопасности женщин и насилия в их отношении. Руководство фэшн-гиганта считает, что между модой и активизмом много общего, тем более что мода – мощнейший коммуникатор, способный если не решать, то обращать внимание на социальные проблемы.

Ключевые фигуры Фонда Kering – Франсуа-Анри Пино и Сальма Хайек (она же и активистка движения #MeToo) – обращают свои благотворительные инициативы не только на публичные случаи, но и на бытовое насилие, поддержку пострадавших и законодательные инициативы. Кроме того, фон ведет образовательные программы и работает с мужчинами и мальчиками, определяя понятие мужественности и исключая из него токсичность.

Пропаганда и поддержка других благотворительных организаций и социальных кампаний – не все, на чем строится работа фонда. Недавно была учреждена ежегодная награда Kering Foundation Awards, которая в этом году была вручена семи международным социально ответственным бизнесменам и компаниям, которые поддерживают соответствующие проекты. «Мы твердо убеждены в том, что помимо того, что мы уже делаем для поддержки выживших, мы должны также работать над предупреждением насилия в будущем,» – подчеркивает Селин Боннер, соосновательница Фонда по защите прав и достоинства женщин.

Руководство холдинга отмечает, что образ «женщины-победительницы лежит в основе ДНК Kering».