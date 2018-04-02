Как итальянский гламур повлиял на Голливуд

В Музее Сальваторе Феррагамо открывается выставка, которая наглядно покажет, как культура Италии повлияла на американскую Фабрику грез.

Совсем скоро Музей Сальваторе Феррагамо во Флоренции представит вниманию посетителей новую выставку, получившую название Italy in Hollywood. Проект откроется 29 мая и будет доступен для посещения почти год, до 10 марта 2019 года. По замыслу кураторов, экспозиция будет сосредоточена вокруг 1915-1927 годах, т.е. того времени, когда Сальваторе Феррагамо жил в Калифорнии и работал в Голливуде. Выставка расскажет не только о периоде из жизни дизайнера, но и о том, какое влияние итальянский гламур 1920-х годов оказала на Голливуд.