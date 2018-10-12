Как красиво снимать еду на iPhone

Любовь к кулинарии положила начало новому хобби Ксении – увлечению food-съемкой. Вскоре желание запечатлеть свои кулинарные шедевры переросло в стабильный доход девушки, и сейчас она получает коммерческие предложения и заказы от известных ресторанов Москвы и афишных порталов. По мере развития своего блога в Instagram (@ksushplush), Ксения стала профессиональным фудстилистом и накопила в себе опыт, которым охотно делится со своими подписчиками.

На лекции Ксения затронула темы композиции, света и обработки в food-фотографии. Для построения правильной композиции девушке помогает «правило третей», которое гласит, что необходимо поделить кадр на три равные части вдоль каждой из сторон сетки фотографии. Начинающие фотографы также могут воспользоваться правилом треугольника, которое поможет избежать перегрузки фотографии.

Эксперементируйте! Для большего понимания, какой ракурс вам все-таки выбрать, попробуйте подобрать верный угол для съемки. В food-фотографии принято использовать три угла съемки: сверху, под углом 45 градусов, и с уровня поверхности, на которой стоит блюдо.

Важно не забывайте про детали. Реквизит вокруг блюда создаст дополнительное наполнение кадра. Необходимо правильно подобрать реквизит, чтобы передать особое настроение фотографии. Наполняйте кадр постепенно и следите за результатом.

Стоит отметить, что цвет фото сильно влияет на атмосферу снимка. Рекомендуется преимущественно использовать теплые тона, чтобы фотография была аппетитной и действительно «вкусной». Для цветокоррекции Ксения использует приложения VSCO и Snappseed. Набор профессиональных фильтров приложения VSCO позволяет создать определенный стиль фотографии, делая ее более эстетичной. Snappseed помогает девушке удалять лишние предметы и недостатки из кадра, например, царапины на столе.

Большинство food-фотографий девушка снимает на iPhone, так как он всегда находится под рукой у Ксении. С помощью телефона всего за несколько минут можно создать красивый кадр, обработать его с помощью бесплатных приложений и выложить в сеть, что позволяет динамично обновлять контент в Instagram и радовать своих подписчиков.