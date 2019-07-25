Как купить костюмы из сериала «Оранжевый – хит сезона»?

В будущую пятницу на eBay стартует аукцион, на котором можно будет приобрести костюмы из популярного шоу.

26 июля на онлайн-площадке eBay стартует ацукцион, лотами которого станут костюмы и реквизит из сериала «Оранжевый – хит сезона». Ассортимент на сайте будет обновляться каждую неделю примерно ста новыми предметами. В общей сложности канал Netflix планирует продать 950 вещей, которые были задействованы в съемках.

Стриминговый сервис напоминает, что премьера финального сезона шоу состоится тогда же, 26 июля.