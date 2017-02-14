Как купить люкс за шесть тысяч рублей

В России покупки в интернете давно заменили привычный оффлайн шопинг. За последнее время продажи в сети увеличились почти в полтора раза. Самым распространенным ассортиментом среди онлайн покупателей является безусловно одежда. Больше половины россиян предпочитают покупать одежду именно в сети. В данной статье мы решили выяснить, что, за сколько и почему покупают в интернете.

С большим отрывом в шортлисте интернет-покупок лидируют платья. Это конечно не удивительно, ведь основная часть покупок совершается представительницами женского пола. А платье, как известно, одно из самых распространенных нарядов. Что же касается ценового диапазона, то лучше всего продаются платья до трех с половиной рублей.

Сейчас, в пик сезона распродаж, внимание покупателей сдвигается в сторону более дорогих брендов, так как благодаря скидкам можно позволить себе бренды премиум сегмента по ценам масс-маркета. Можно сказать, что покупки онлайн позволяют прилично сэкономить, так как можно спокойно изучить все, что предлагают те или иные бренды:все скидки и предложения. Интернет позволяет экономить не только деньги, но и время: не надо тратить часы на пробки, бесконечные шатания из магазина в магазин и борьбу за понравившуюся вещь.

Вторую строчку нашего шортлиста занимает обувь. Продажи обуви через интернет также значительно выросли за последний период. Прошлый 2016 год сделал возможным российским пользователям покупать онлайн обувную линейку таких масс-маркет гигантов как H&M. Выход на онлайн рынок обувных линеек масс-маркет брендов безусловно сыграл роль в увеличении продаж. Средний онлайн чек за пару говорит об этом же, ведь цена средней пары в сети не превышает четырех тысяч рублей. Но еще раз стоит отметить, что в сезон распродаж происходит резкий скачок продаж люкса, ведь можно позволить себе больше за, практически, те же деньги.

Раньше многих останавливало от покупки вопрос примерки: размер не подойдет, платье не сядет, материал окажется не таким, как хотелось бы. Сейчас все эти проблемы решены: во-первых, большинство крупных интернет-магазинов предлагают опцию примерки перед покупкой, что безусловно гораздо удобнее делать дома, нежели в магазине с огромными очередями в примерочную. Во-вторых, товар всегда можно вернуть назад, если вы в итоге передумаете.

Мы решили попросить дать комментарий директора по маркетингу и продажам интернет-портала Clouty Татьяну Токареву.

«Будущее и правда лежит за интернет торговлей, все больше людей выбирают онлайн шопинг, по тому что в первых это реальная возможность сэкономить время, не нужно куда-то ехать, но и деньги, на пример на clouty.ru собраны 2,5 млн товаров из более чем 75 крупнейших онлайн магазинов, у вас есть реальная возможность найти одну и ту же вещь по разной цене, иногда разница может достигать 70%, особенно в марках класса Lux.»

В завершении решили проверить сами удастся ли сэкономить в сети. И, спустя всего полчаса, нашли мечту каждой девушки - пару тех самых Лабутенов (прим. Сhristian Louboutin) всего за шесть тысяч рублей (со скидкой 70%) на www.clouty.ru . Очевидно, попытка добиться похожего результата оффлайн обречена, поэтому зачем тратить деньги и время, если можно за минуту зайти на сайт или в приложение.