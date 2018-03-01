Как не остаться без кэшбека

Зарегистрировались на одном из кэшбек-сайтов? Поздравляем, вы в шаге от сотен выгодных предложений. Чтобы гарантированно получать обратно деньги с интернет-покупок, проверьте, все ли готово к работе.

Регистрация

Регистрируйтесь после сравнения нескольких сервисов: решающим аргументом может стать наличие вашего любимого магазина в списке партнеров или разница в кэшбеке.

Используйте email/номер телефона, к которым у вас есть и будет доступ.

Некоторые сервисы дарят новичкам подарки: увеличенный кэшбек или Premium аккаунт на месяц. Не упустите шанс ими воспользоваться.

Переход на сайт магазина

Кэшбек начисляется, если вы переходите на сайт магазина с сайта кэшбек-сервиса и делаете покупки. Когда подобные порталы только появлялись, у покупателей с этим шагом чаще всего возникали трудности.

Чтобы пользователь не оставался без кэшбека, самые крупные и востребованные сервисы оптимизируют процесс: например, baack.com предлагает скачать расширение для браузера. Запустив его, вы можете открывать сайты магазинов привычным способом, кэшбек начисляется автоматически и виден сразу.

Оформление заказа

Деньги вернутся, если покупать на сайте магазина. Заказ, сделанный через оператора, закрепляется за колл-центром, и вы можете не получить кэшбек. Нужна телефонная консультация по товару или услуге — позвоните, но покупку оформляйте на сайте.

Подтверждение покупки

Оформив покупку, вы увидите на счету в Личном кабинете сумму, которую получите обратно, но вывести ее сразу не получится. Деньги станут доступны к выводу только после вашего подтверждения: получили товар -> подтвердили -> пришел кэшбек.

Работа плагина

Плагин (расширение для браузера) очень удобен, если пользоваться им правильно:

Плагин надо скачать и запустить перед началом покупок.

Плагины разных сервисов могут конкурировать друг с другом, вызывая сбои в начислении кэшбека.

Работе плагина могут мешать любые расширения, блокирующие передачу данных, например, Adblock.

Обычно плагины крупных сервисов подходят для всех популярных браузеров: Chrome, Mozilla, Opera, Яндекс и т.д. Проверьте, есть ли ваш браузер в списке поддерживаемых, чтобы не остаться без кэшбека.

Отмена покупки = отмена кэшбека

Логично, что в случае отмены покупки/возврата товара кэшбек не выплачивается. То же справедливо для открытия споров на AliExpress.

Дублирование заказов

Допустим, у вас не установлен плагин для автоматического начисления кэшбека. Вы открыли сайт интернет-магазина, оформили покупку и вспомнили о том, что можно получить часть денег обратно. Зашли на кэшбек-сервис, уже с него перешли в магазин и оформили такую же покупку. Система из двух дублей выберет заказ без кэшбека: магазину не придется платить за него комиссию сервису, из которой вам выплачивается часть стоимости. Так что действуйте по порядку: сначала отмените заказ на сайте магазина и только потом делайте новый. А еще лучше скачайте плагин — удивитесь, насколько это удобно.

Как видите, ничего сложного. Выберите сервис и начните получать кэшбек за привычные покупки!