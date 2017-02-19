Как носить обувь без каблука

Многие женщины не представляют своей жизни без обуви на каблуках. Да, у них наверняка есть несколько пар на низком ходу, например, кроссовки или слипоны, но «в люди» – только на каблуках! Но во время беременности и после родов на шпильках не побегаешь – это не только неудобно, но и опасно.

«Нет» каблукам!

Во время беременности, на фоне гормонального дисбаланса, связки становятся слабыми и податливыми, мышцы и суставы испытывают колоссальную нагрузку. Возрастает риск появления сосудистой сеточки, варикозного расширения вен, а при неловком движении может случиться растяжение связок или смещение позвонков. Если в этот период носить обувь на высоком каблуке, гарантировано получите боли в пояснице, отеки ног, растяжки. А еще это опасно для малыша: постоянное напряжение мышц ног может вызвать гипертонус матки или сместить центр тяжести и ребенок примет в утробе неправильное положение. Поэтому во время беременности лучше отказаться от обуви на каблуках. Специалисты советуют отдать предпочтение специально разработанной для беременных и молодых мам обуви с комфортной стелькой, у которой пятка чуть занижена, что позволяет снять нагрузку со спины и поддерживать правильную физиологичную осанку.

Когда начинать носить обувь «Мамашуз»?

Примерно с 4–5 месяца беременности лучше окончательно переходить на обувь на плоской подошве. «Мамашуз» разрушает стереотип о том, что удобная (ортопедическая) обувь – некрасивая и немодная. Модели торговой марки удивляют покупательниц модными современными расцветками, элегантным дизайном, натуральными «дышащими» материалами, а главное – комфортом. Запатентованная стелька «Мамашуз» поддерживает анатомическую форму стопы, отлично амортизирует, снимает напряжение с поясницы. Приобретая обувь «Мамашуз», вы заботитесь о своем комфорте, безопасности и здоровье.

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Если ноги привыкли к обуви на каблуках, что делать?

Иногда длительное ношение обуви на шпильках приводит к уменьшению пяточного (ахиллового) сухожилия, что при переходе на обувь без каблуков может вызывать дискомфорт. В таком случае необходима консультация ортопеда, который поможет подобрать оптимальную обувь.

Обувь «Мамашуз» при склонности к варикозу

Обувь «Мамашуз» не только поддерживает позвоночник в физиологически правильном положении, но и стимулирует работу икроножных мышц, не давая им «лениться». В результате – отличное кровообращение и тонус мышц! Поэтому такая обувь будет полезна не только беременным женщинам и молодым мамам, которые целый день проводят на ногах, но и тем, кто в силу профессиональной деятельности вынужден много времени стоять или активно двигаться.

Нужно ли носить специальную обувь после родов?

Обувь «Мамашуз» настолько комфортная и красивая, что ее не хочется снимать. Она помогает держать спину прямо, расслабляет напряженную поясницу, предотвращает растяжки, отеки и варикозное расширение вен. Она подходит абсолютно для всех! Каждая женщина должна иметь такую пару обуви: стильную, яркую и невероятно удобную!

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