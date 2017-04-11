Как одеть ребёнка: 5 образов на любой случай жизни

В детский сад

В детском саду ребенку должно быть, прежде всего, удобно и комфортно. Поэтому убедитесь, что одежда не стесняет движений и подобрана по размеру. Попробуйте комбинировать следующие варианты для ребенка: джинсы на резинке и свитер с принтом; спортивные штаны с толстовкой, леггинсы с удлиненным платьем для девочки или шорты с рубашкой в клетку для мальчика. Кроме того, не забудьте, что у ребенка обязательно должен быть запасной комплект одежды на тот случай, если ваш малыш запачкается. Позаботьтесь о дополнительных трусиках, колготках, носках, хлопковой футболке и штанах.

На прогулку

Сборы на прогулку обычно сопровождаются тщательным изучением погоды на улице, затем поиском подходящих вещей, несколькими переодеваниями ребенка и сбором дополнительной сумки с игрушками. Чтобы сэкономить время и силы, как ваши, так и вашего ребёнка, подготовьте универсальные вещи: например, ветровка защитит от непогоды и моросящего дождя, но при этом в ней не будет жарко в теплую погоду, а в резиновых сапогах малышу будет тепло и сухо, а главное – весело, ведь можно будет прыгать по лужам без каких-либо последствий!

В спортивную секцию

Обычно тренер в спортивной секции дает четкие указания по спортивной форме. Спортивные шорты, штаны, футболки, толстовки – подберите что-то для своего вида спорта. Главное – обратите внимание на состав ткани: это не должен быть 100% хлопок, ведь если ткань впитает пот, кожа перестанет дышать и ребенку грозит как минимум раздражение кожи. В составе ткани должен присутствовать полиэстер или эластан, эти пористые материалы, которые отталкивают влагу и удобны при носке. Ну и конечно, нельзя забывать об обуви, помимо очевидной практичности, она должна быть удобной, нигде не натирать и правильно держать ногу.

На праздник

Детские вечеринки, семейные ужины, походы к бабушке – раздолье для мамы. Вы наконец-то можете одеть девочку в то самое платье, которое купили давным-давно, а мальчику завязать галстук. Даже ежедневная одежда может стать праздничной, если добавить немного фантазии: оденьте девочке яркую майку с принтом и пышную юбку. Кудри дополнят образ маленькой принцессы, а мальчику подойдет рубашка и джинсы – элегантно и просто!

В бассейн или на пляж

Кроме очевидного купальника для девочки и шортов для мальчика, не забудьте положить в сумку кепку, полотенце, сланцы и запасную рубашку на несколько размеров больше, чтобы ребенок смог ее быстро накинуть после принятия водных процедур. Если вы собираетесь на пляж, одевайте ребенка просто, в значении “без лишних застежек”. Выберите легкое хлопковое платьице для девочки, которое легко снимать и надевать. Для мальчика подойдет футболка и бриджи, которые легко снимать и надевать.

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