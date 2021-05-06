Как отличить женские джинсы от мужских

Многих любителей моды в стиле «casual» интересует вопрос: «Как узнать, джинсы мужские или женские?». И правда, брюки из плотной хлопковой ткани не просто удобная одежда. Они еще чрезвычайно популярны. Их носят мужчины и женщины, работники офиса и пенсионеры. А уж у подростков эти штаны в гардеробе представлены не одним экземпляром.

Джинсы надевают на работу, на учебы, на прогулку и в «свет». Они отлично вписываются в классические, спортивные и повседневные луки. И вариантов джинсов великое множество – прямые и зауженные модели, разного оттенка и цвета, разной плотности и длины. Из-за такого ассортимента, представленного десятками брендов, часто выбирать свою модель не так-то просто. А еще выбор осложняет опасение – купить вместо мужских брюк женские джинсы и наоборот. А ведь такой риск действительно существует, настолько похожи изделия на первый взгляд.

Планируете купить брендовые мужские джинсы в M1Outlet и хотите проверить, не женская ли модель брюк перед вами? Сделать это помогут подсказки, которыми делятся менеджеры магазина. И еще постараемся разобраться, действительно ли столь важно распознавать женские и мужские модели, или это все условности.

Глубина посадки

Отличить мужские джинсы от женских джинсовых брюк помогает посадка. Она бывает низкой, средней и высокой. Модели с низкой посадкой на бедро – это женские вариации, разработанные для девушек с тонкой талией. Такой фасон помогает подчеркнуть всю красоту фигуры.

Мужчинам брюки с низкой посадкой не идут. Такие штаны будут смотреться на парне даже с атлетической фигурой вульгарно. А если тело не идеально, то вид будет тот еще. Для мужчин производители предлагают модели с глубокой посадкой, позволяющей скрыть небольшой животик, обеспечить удобство ношения.

Расположение поясной пуговицы

Традиционно на мужских моделях брюк пуговица размещается слева, на женских изделиях она располагается с правой стороны. Однако эта тенденция частично утратила актуальность, и правила расположения пуговиц часто не соблюдаются. Особенно, когда речь идет о моделях «unisex». Поэтому этот признак может, как указывать, так и нет, для кого пошиты брюки.

Число шлевок

На женских моделях меньше петель для ремня. Это объясняется тем, что средний объем талии женщины меньше, чем этот же параметр у мужчины. Поэтому большого количества «держателей» ремня не требуется. Как правило, на женских вариациях 5 шлевок.

У мужчин фигура устроена иначе. Чтобы ремень ровно держал брюки, дизайнеры одежды добавили на мужские штаны еще две петельки.

Молния

Узнать мужские или женские джинсы можно по застежке. Для девушек джинсовые бренды часто используют молнию. Мужские брюки комплектуются пуговицами. Однако, эта тенденция тоже уже в прошлом. И молния-змейка все чаще является деталью как мужских, так и женских вариантов брюк.

Как отличить мужские джинсы от женских по карманам?

Определить «половую» принадлежность джинсов можно по карманам. Брюки, сшитые для мужчин, дополняются глубокими и широкими карманами для хранения мелочи, ключей, аксессуаров. У женщин безделушки хранятся в сумочке, поэтому карманы на их моделях не слишком углубленные.

Джинсы «унисекс»

Настолько ли важно понять, мужские джинсы или женские вы примеряли, если они вашего размера и сели идеально? Дизайнеры говорят, что нет. Большинство изделий одежды сегодня присутствуют, как в женском, так и в мужском гардеробе. А когда речь заходит о джинсах, то брюки для женщин и для мужчин часто не отличаются ни числом шлевок, ни расположением пуговиц, ни размерами карманов.

Более того, есть универсальные модели, получившие название unisex. Они одинаково хорошо подойдут представителям обоих полов. И хоть многие дизайнеры, представители старой школы, против таких тенденций, определенная логика в таком решении есть.

Зачем создавать и находить искусственные отличия? Джинсам подходит определение «самые популярные брюки для всех». Поэтому пусть так и будет. Главное, правильно подобрать «свою» модель с учетом размера и фасона.