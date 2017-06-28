Как Прабал Гурунг оспаривает размерный ряд

После выхода новой коллекции для ретейлера Lane Bryant американскому дизайнеру приходиться объяснять, почему он создает одежду больших размеров.

Недавно Прабал Гурунг сообщил, что даже инсайдеры модной индустрии часто не понимают, для чего он создает одежду больших размеров. Дизайнер рассказал СМИ, что недавно его близкий знакомый задал такой же вопрос, попытавшись обратить его в шутку. На это Прабал ответил, что не считает данный вопрос поводом для шуток: «Слова имеют очень большую силу и влияют на жизнь людей. У большинства американских женщин нет выбора и чувства принадлежности к современному миру. Я же хочу быть уверенным, что у них появится эта возможность. Это такие же люди, как вы, поэтому мне хочется работать с ними».

Как известно, Гурунг уже продолжительное время является сторонником позитивных изменений в модной индустрии. Дизайнер включает в свои шоу элементы политики, а также выступает за расширение модельного ряда. Однако Прабал говорит: «Изменения, которые я хочу видеть в отрасли и мире, невозможно совершить, просто делая показы с несколькими моделями больших размеров». Поэтому последняя коллекция модельера, представленная в магазинах Lane Bryant, полностью посвящена женщинам, чья фигура не укладывается в традиционные стандарты.