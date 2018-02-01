Как правильно одеться на съемку передачи? Советы известного продюсера Марии Тархановой

Одежда для свадьбы, траурная одежда, вечерний наряд, коктейльный – тут все понятно. Мы хорошо понимаем, какой дресс-код принят на том или ином мероприятии. И одеваемся соответствующе. Но мало кто знает, как правильно одеться на телевизионную съемку. А такое событие в вашей жизни вполне может случиться.

Во-первых, вы можете попасть на съемки какой-то программы. Например, «Голос», «Пусть говорят», «Поле чудес». Во-вторых, вас могут пригласить на сьемку в качестве эксперта, а ведь мы все являемся экспертами в какой-либо сфере. А вы не знали? Вы можете быть юристом, спортсменом, моделью, врачом или даже сварщиком – вас вполне могут пригласить на ТВ, чтобы вы поделились опытом. В-третьих, вы просто можете стать героем программы. Правда, зачастую это происходит не по самому приятному поводу. Не дай Бог с вами случится что-то не очень хорошее. Например, угнали машину, или вы купили некачественный товар и хотите придать это огласке.

В общем, съемка может случиться в вашей жизни неожиданно. Но что же надеть? Это вопрос серьезный. Оказывается, есть правила, которые нарушать нельзя. Иначе будете выглядеть на экране смешно или, того хуже, страшно. Итак, начнем с запрещенных тканей. Страшней всего, если вы придете на съёмку в одежде из ткани в мелкий рубчик. Например, в вельветовом пиджаке. При определенных ракурсах съемки такая одежда будет рябить. На одежде появится странное мерцание и разводы, напоминающие бензиновые круги в лужах. Видели когда-нибудь? Не очень красиво, правда? Поэтому, чтобы не чувствовать себя бензиновой лужей, не надевайте на съемку вещи из такой ткани.

Так же не стоит сниматься в одежде из прозрачной или очень тонкой ткани. Даже если в зеркале вам кажется все приличным, это не значит, что на экране будет то же самое. Осветительные приборы настолько сильные, что вашу блузку просветят насквозь так, как будто вы сидите просто в белье. Блестящие ткани тоже под запретом. Люрекс, пайетки, атлас – это светоотражатели. А значит, велик риск «пересвета» – так называют брак видео, когда картинка слишком светлая. Настолько, что даже плохо видно границы, например, край лица или подбородок.

Кстати, иногда так снимают намеренно. Например, при съемке героев, лицо которых не должно быть видно. Это могут быть свидетели преступления или просто люди, желающие рассказать о каком-то вопиющем случае на благо общества, но боятся, что их узнают. Допустим, сотрудник мясоперерабатывающего завода хочет рассказать о санитарных нарушениях или нарушениях охраны труда, но боится увольнения или преследований. Тогда человека намеренно снимают в «пересвете», чтобы лицо было очень плохо видно.

Итак, о тканях все. Теперь цвета. Самый коварный цвет в наше время – зеленый. Объясню, почему. Вы когда-нибудь слышали о хромокее? Это студия, где все сплошь задрапировано зеленым цветом. Стены, пол, предметы интерьера и прочее. Например, виджеи музыкальных каналов записывают свои подводки на простом зеленом фоне. Это может быть ткань или бумага, иногда и вовсе покрашенная в зеленый цвет стена (при самых бюджетных случаях). А на экране они предстают перед нами в великолепной, почти «космической», студии, где все «летает», перемещается и меняет цвета.

Вся эта красота делается одним нажатием клавиши на компьютере. И называется эта команда – «прокеить». То есть заместить весь зеленый фон на заранее подготовленный фон, который может быть абсолютно любым. Морское побережье или космос – неважно. Нет предела фантазии режиссера. В том числе, можно заменить и на интерьер. И у зрителя будет складываться полное ощущение, что спикер сидит в настоящей интерьерной студии, а не в компьютерной.

К чему это я? А к тому, что если вы заявитесь на съемку в зеленом, то ваш наряд компьютер тоже прокеит. И видно будет только вашу голову и руки. Прямо плащ-невидимка Гарри Поттера. Но не только зеленый цвет опасен. Если костюм будет неопределенного цвета, который компьютер не знает, то он тоже на «всякий случай» его прокеит, но не так чисто, как зеленый. И вы будете полупрозрачная. Что тоже, конечно, – брак, и в эфир не пойдет.

Белый цвет нельзя надевать по тем же причинам, что и блестящее. Черный будет, наоборот, поглощать свет, и вы будете выглядеть мрачно и траурно. Одежду в мелкую полоску и другой мелкий рисунок нельзя надевать по той же причине, что и вельвет.

Итак, подытожим. Если в вашей жизни предстоит съемка, или просто есть вероятность попасть в кадр, то лучше всего одеться во что-то однотонное, не зеленое, не черное, не белое из плотной ткани без блеска. Все просто! Удачи на съемке.