Как правильно подобрать обувь для офиса?

По мнению специалистов s.Oliver, при выборе деловой женской обуви для повседневной носки в офисе необходимо руководствоваться правилом «комфорт на первом месте». Высокий каблук, яркий цвет, ремешки, различные заклепки - это те элементы, от которых стоит отказаться при выборе моделей для носки в помещении.

Офисная обувь должна отвечать двум самым главным условиям. Первое - это удобство, и второе - соответствие офисному стилю. Первый критерий просто жизненно необходимо соблюдать, так как от этого напрямую зависит здоровье ног. “Некомфортная обувь может привести не только к усталости, но и к варикозным расширениям вен и болям в спине. Поэтому, при выборе своей пары в офис, рекомендуем обратить пристальное внимание на такую деталь, как стелька. Так как именно благодаря ее качеству ноги в течение длительного времени могут не уставать, - комментирует Иван Шахин, директор по продажам s.Oliver Shoes (компания ООО шу.ком Восток).

К примеру, s. Oliver Shoes использует в производстве своих стелек технологию Soft foam ( стелька с эффектом памяти, создающая индивидуальную комфортную посадку) и имеет в составе около 60% артикулов с такой технологией.

Особая мягкая пена в стельке (с эффектом памяти) принимает форму стопы и создает индивидуальную, максимально комфортную посадку, а также позволяет проникать воздуху.

Вторым условием - соответствие офисному стилю - также не стоит пренебрегать, дабы не выглядеть нелепо. Обувь в вечернем стиле лучше отложить до соответствующих мероприятий, а для работы выбрать нейтральную пару, гармонирующую с базовыми вещами.

Так какая же она, обувь для офиса?

Специалисты s.Oliver подобрали несколько моделей, которые можно смело носить в помещении.

Классические «лодочки»

Такие туфли довольно удобны, они отлично подходят для любого комплекта деловой одежды, делают ноги стройными и в целом грамотно заканчивают образ.

Однако, желательно чтобы каблуки были не более 10 см, оптимальная длина – до 8 см. Кроме того, хозяйка такой пары в буквальном смысле будет чувствовать себя уверенной в любом образе.

Балетки

Для офиса лучше всего приобретать кожаные балетки. Их несомненным преимуществом является удобство и многофункциональность. Они подходят под любое платье, юбку или брючный костюм.

Обувь на сплошной подошве (каблук сливается с носком)

Такие модели очень интересны для офиса благодаря тому, что эффект такой же, как на каблуках - модели делают хозяйку стройной и визуально выше. При этом, ходить в них гораздо удобнее.

Ботинки в мужском стиле

Они прежде всего подойдут активным женщинам, которые носят в основном брюки и деловые костюмы. Такая обувь может быть как классических цветов со шнурками или без, так и можно сыграть на модных трендах осени и приобрести пару с анималистичным принтом.

При выборе обуви для помещения стоит избегать:

- Обувь из ненатуральных материалов

- яркую обувь (сложно комбинировать)

- лаковую обувь ( не дышит)

- обувь на высоком каблуке

- обувь в спортивном стиле

- пляжные сандалии

- обувь белого цвета