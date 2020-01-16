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Артем Кузелев

Как продвигается суд между Versace и Fashion Nova?

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  • 16 Января 202021:40
Сюжеты: Versace

Массмаркет бренд Fashion Nova продолжает вести защиту в ходе процесса, инициированного итальянским домом в ноябре 2019 года.

Судебный иск Versace построен на утверждении, что калифорнийский массовый бренд намеренно использовал в дизайне одной из своих моделей крой и принт, заимствованный у итальянского дома моды. Речь идет о тропическом платье, в котором Дженнифер Лопес закрывала шоу Versace, а также появилась на церемонии вручения премии «Грэмми».

В ответ на иск представители Fashion Nova ответили, что использованный принт является «стандартным геометрическим узором», который легко найти в свободном доступе. Кроме того, адвокаты бренда сообщили, что рисунок активно используется другими дизайнерами, т. е. не защищен авторским правом.

Судебный процесс продолжается.

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