Как прошел показ House of Leo FW’2020 в Москве

Коллекция № 2 - это рассказ о прощании с иллюзиями о взрослой жизни при попадании в нее же.

Костюмы из шерсти с винтажным советским эффектом, хлопковые сорочки, напоминающие о загородных уютных гостиных и кантри-стиле супергероев из вестернов. Пальто-пихоры из искусственно состаренной шерсти, куртки для бега с гобеленовыми принтами и преппи-толстовки в стиле колледж подчеркивают романтику жизни на свежем воздухе.

Трикотаж из шерсти мериноса, деталями напоминающий об интерьере Дома, где создается коллекция и графические рисунки соратника Тимура @voynakoshka, выполненные для принтов на хлопковых бомберах и школьных пиджаках. Ботинки на шнуровке, вместительный рюкзак, сумка для документов, чехол для термоса - герой готов в путь!

Goodbye Cowboy – слышишь ты ободряюще вслед, выходя из дома в университет.

Goodbye Cowboy – говоришь ты герою и образцу для подражания, который растворяется в прошлом с каждым новым этапом твоей жизни.

Шоу осень-зима 2020 бренда HOUSE OF LEO посетили Игорь Гаранин, Влад Лисовец, Иван Алексеев (Noize MC), Мария Миногарова, Анзор Канкулов и многие другие.

Образы для презентации новой коллекции HOUSE OF LEO созданы в партнерстве с новой линией стайлинга THEO от LebeL. Мода создает новые стили, а стайлинг THEO от LebeL вдохновляет на новые формы прически, которые не способны изменить ни дождь, ни ветер, ни многочасовые примерки. Лаконичная линия THEO из четырех сильных средств способна справиться с любой задачей, чтобы укладка сохранила свою безупречность надолго.

В рамках мероприятия прошла дегустация инновационного продукта IdrinQ, витаминизированного напитка с R(+)-альфа-липоевой кислотой и L-аргинином, помогающим получать энергию на клеточном уровне без кофеина и таурина.

Коллекцию HOUSE OF LEO представили модели флагмана российской индустрии моды – агентства NIK Model Management.

Официальный фотограф: Виктор Бойко

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