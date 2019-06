Как прошел вечер в честь Карла Лагерфельда

Парижский дом моды Chanel опубликовал видео с памятного вечера Karl For Ever

Чтобы почтить память Карла Лагерфельда и увидеть перформанс Karl For Ever, в Париж съехались звезды моды и шоу-бизнеса первой величины. Среди гостей можно было увидеть членов королевской семьи, руководства Франции, дизайнеров, бизнесменов, актеров, моделей и многих других друзей дизайнера.

Во время мероприятия Кара Делевинь продекламировала поэму о котах французской писательницы Колетт, Хелен Миррен прочитала отрывок из книги The World According to Karl: The Wit and Wisdom of Karl Lagerfeld, а Тильда Суинтон – главу из книги Вирджинии Вульф «Орландо» и стихотворение Эдит Луизы Ситуэлл «Тарантелла». На сцену также вышел музыкант Фаррелл Уильямс и другие звездные гости.