Как российскому дизайнеру попасть на Неделю Моды в Париже?

Позиционирование бренда

Это наверное самое важное с чего стоит начать не только выход на международный уровень, сколько создание бренда. Позиционирование - это главная идея дизайнера, что именно он хочет донести миру. Отсюда образуется цена, происходит понимание оптимального канала продаж и целевой аудитории.



Умение заводить связи

Вся fashion-индустрия построена на связях. Поэтому один из главных факторов успеха при выходе на зарубежный рынок — это умение заводить нужные знакомства и грамотный PR.

Сильная Sample-коллекция

Сильная sample-коллекция. Важный шаг, который стоит предпринять бренду при выходе на международный рынок - произвести sample-коллекцию, в которой четко будет видно ДНК бренда, его характерные черты, за которые бренд в будущем и полюбят.

Что такое проект MODE:MOSCOW?

MODE:MOSCOW - это шоурум московских дизайнеров в Праиже, в котором будут представлены коллекции как молодых и пока не известных широкой общественности дизайнеров, так уже и известных игроков фэшн-индустрии. Ключевые задачи проекта – помощь московским дизайнерам в экспорте коллекций, нацеленным как на европейские бутики и универмаги, так и на знаковые ритейл-площадки Америки и Азии, а также повышение их узнаваемости в международной профессиональной среде.



Участники MODE:MOSCOW. Кто они?

Подать заявку на участие в проекте мог любой московский дизайнер, - впоследствии их отбирали представители российской модной индустрии, вошедшие в экспертный совет. Прошли отбор 27 в числе которых: RUBAN, ALENA AKHMADULINA, YANA, OUTLAW и другие. В следующем году, этот проект будет проведен вновь, поэтому дизайнеры, который в это раз не успели подать заявку на участие, смогут попытать удачу через год.



Что думают о проекте дизайнеры?

«Такие проекты, безусловно, очень полезны как для молодых дизайнеров – как способ заявить о себе, так и для опытных компаний, ведь это возможность привлечения новых байеров», – рассказывает Яна Расковалова креативный директор бренда YANA.



«На мой взгляд, MODE:MOSCOW открывает перспективные возможности делового сотрудничества, позволяя российским брендам одежды выйти на новый уровень», - комментирует свое участие дизайнер Алена Ахмадуллина.



Мнение эксперта

«Для нас MODE:MOSCOW - это первый и очень важный проект, направленный на популяризацию московских дизайнеров на Западе и выстраивание отношений между брендами и байерами со всего мира. Мы верим, что коллекции наших талантливых ребят в скором времени будут представлены в Browns, Saks 5th Avenue, Corso Como 10 и DSM New York и других знаковых ритейловых точках мира, и попадут в гардеробы всех инфлюенсеров. В шоуруме будут представлены как совсем молодые, так и опытные игроки фэшн-индустрии — это марки, работающие в сегментах contemporary, streetwear и couture. То есть московская мода во всем своем многообразии», - рассказывает Кирилл Ильичев, генеральный директор Автономной Некоммерческой Организации «Московский Экспортный Центр».