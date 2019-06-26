Как с помощью спорта поднять жизненный тонус?

Чувствовать себя хорошо – это значить испытывать физическую легкость, ощущать радость и внутренний баланс. Мы не всегда это осознаем, но на наше самочувствие влияет целый ряд факторов: вес, работоспособность и активность, внешний вид, эмоциональное состояние, работа пищеварительной системы и иммунитет. Неудовлетворительное состояние даже одного из них может привести к нарушению остальных.

Помочь себе изменить образ жизни в лучшую сторону, провести детокс организма и повысить тем самым жизненный тонус можно – кардинальных изменений это не требует. Для начала достаточно сделать свой рацион питания более полезным и сбалансированным, а также включить в свою жизнь спорт.

Физическая нагрузка в программах детокса необходима в первую очередь потому, что только сокращение мышечных волокон заставляет лимфу двигаться по сосудам к лимфатическим узлам. А именно лимфатическая система отвечает за очищение организма от продуктов распада, шлаков и токсинов. Если вы будете игнорировать физические нагрузки, результаты по детоксу будут минимальными.

Включить физические нагрузки в свой график не так сложно: выберите активность по душе и занимайтесь ей регулярно. Помимо улучшения работы лимфотока, спорт способствует быстрому и комфортному похудению, избавляет от стресса за счет выработки эндорфинов во время тренировки, а также помогает улучшить осанку, укрепить мышцы и улучшить подвижность суставов.

Какие упражнения нужно делать? Заведите привычку делать зарядку. Всего 10-15 минут утренней тренировки «до пота» ускорят метаболизм, насытят кровь кислородом и запустят процесс очищения организма. Далее – чаще ходите. Ходьба является одним из самых эффективных видов тренировки, ей нужно уделять минимум 30 минут в день. Тренироваться нужно в умеренном, но ощутимом для вас темпе и чередовать интервалы быстрого и более медленного шага каждые 10-15 минут. Как только привычная для вас нагрузка станет легкой, обязательно увеличьте ее.

В тренажерном зале вы можете совместить кардио, силовые нагрузки и интервальный тренинг. Не забывайте, что из-за активных тренировок в теле быстро накапливаются продукты метаболизма и токсины, которые высвобождаются из жировой ткани. Помогайте телу быстрее от них избавиться: на помощь придет лимфодренажный массаж, баня и сауна, ароматизированные ванны. Также быстрому выведению токсичных веществ и снижению активности синтетических процессов в жировой ткани способствуют продукты из программы естественного очищения организма Body Detox NUTRILITETM:

Смесь пищевых волокон с инулином и Печень актив. Данная программа основана на четырех постулатах, которые в комплексе помогают повысить свой жизненный тонус и улучшить самочувствие: рацион, основанный на сбалансированном питании и продуктах NUTRILITETM, водный баланс, физические упражнения и положительный психологический настрой.

При активных физических нагрузках не стоит забывать, что телу требуется намного больше калорий – в первую очередь белков. Они необходимы для строительства и обновления мышечных тканей, высокой работоспособности и иммунитета. Белки содержатся в мясе, птице, рыбе, молочных продуктах и морепродуктах. Однако так как все эти продукты содержат еще и жир, важно отдавать предпочтение маложирным сортам. Источник растительных белков, который не содержит ничего лишнего, – Протеиновый порошок NUTRILITETM.

Вы можете принимать его перед или после тренировок, вместо одного из приемов пищи или добавлять в блюда. Для завтрака, например, подойдет запеканка с брюссельской капустой и протеином, а на обед – тыквенный суп с рисом или томатный суп с чечевицей с добавлением протеина.

*Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Свойства ингредиентов не являются свойствами БАД NUTRILITETM.

БАД является дополнительным источником питательных веществ. БАД не является пищезаменителем.