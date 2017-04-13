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Дора Бланк (Dora Blank) (11)
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Dora Blank

Как сделать строгий бизнес гардероб уютным

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  • 13 Апреля 201713:58
Сюжеты: Дора Бланк (Dora Blank)
Как это часто бывает, идею сделать принципиально новый вид одежды подкинула нам наша клиентка. Частые командировки, жесткий бизнес-график и постоянная усталость заставляли ее искать хотя бы минимальные интервалы времени и варианты для расслабления. И, конечно же, в первую очередь, это коснулось ее гардероба. Для всех не секрет, что строгие мужские и женские бизнес-костюмы не располагают к расслаблению и отдыху. Когда времени минимум, даже 1-3-5 минут могут стать маленьким спасением. Но даже просто потянуться, подняв руки, в костюме невозможно. Вариант трикотажных поло отпадал - все-таки вид у них не совсем офисно-руководящий. Результат творческих поисков и конструктивных размышлений привел нас снова к... трикотажу. Мы использовали его в крое классического жакета, сохранив все свойства трикотажа. Только теперь он, оставаясь таким же уютным, комфортным, теплым и не стесняющим движений, стал выглядеть очень презентабельно. Костюмы двойки из маечки и трикотажного жакета на шелковой стречевой подкладке, отделанные ручной вспушкой, созданные мастерами ателье Dress Theatre Доры Бланк, сразу стали одной из самых популярных моделей не только бизнес-гардероба и повседневных персональных коллекций, но и вечернего гардероба. Достаточно просто добавить роскошный цветок на плечо... 
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