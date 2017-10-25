Как снимать кино на iPhone

Ещё в детстве появляется мечта о будущей профессии. Кто-то хочет стать моряком и бороздить просторы океана, кто-то актёром и выступать на большой сцене, а кто-то мечтает снимать невероятные кинофильмы. 10 ноября в Академии re:Store пройдёт открытая лекция блогера Youtube-канала, режиссера и оператора Артура Михеева, который на примере своих работ покажет, насколько детская мечта снять кино может быть осуществима.

Артур Михеев родился и вырос в Москве в семье музыкантов. После школы у него появился интерес к кино и желание поступить во ВГИК, однако позже он отказался от этой идеи из-за страха не найти достойную работу, имея творческое образование. Артур начал увлекаться видеосъемкой в возрасте 14 лет как любитель. Позднее профессионально начал заниматься видеосъёмкой на телевидении. Работал с такими компаниями, как Enjoy Movies, Brand Shop, сеть ресторанов «Грабли», Foodband. Артур снял два короткометражных и один полнометражный фильмы, которые завоевали ряд наград, как в России, так и за рубежом («Число номер три», «Вторая земля» и «Снова»). Ведёт свой собственный образовательный канал на Youtube, в рамках которого обучает людей видеосъемке и визуальным эффектам.

На лекции Артур расскажет, какие инструменты необходимы для видеосъемки на iPhone, а также как правильно обрабатывать отснятый материал. Эта лекция будет полезна тем, кто давно мечтает покорить Голливуд и получить свой Оскар за лучший фильм.

Программа лекции:

1) Краткое представление и информация о себе.

2) Для чего стоит начать снимать на iPhone и почему в современном мире это нужно и важно.

3) Необходимый минимум инструментов для съемки на iPhone.

4) Разбор конкретного ролика, снятого на телефон, от А до Я.

5) Постпродакшен материала, снятого на iPhone: особенности и то, о чем нужно помнить.

Дата и время проведения лекции: 10 ноября 2017 года, 19:00. Вход свободный для всех желающих, 12+.

Место: ул. Тверская, 27 (лекционная аудитория магазина re:Store, 2 этаж)

ВНИМАНИЕ! РЕГИСТРАЦИЯ!

Для посещения лекции необходимо пройти регистрацию на сайте re:Store, перейдя по ссылке http://www.re-store.ru/academy.