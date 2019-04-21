Как собрать правильную косметичку с нуля?

Не секрет, что каждая девушка хочет проецировать красоту и обаяние, создавать уникальный харизматичный образ, приковывающий взгляды прохожих. Как хочется быть разной! То дерзкой и смелой, то нежной и милой, солнечной и яркой или драматичной и загадочной. Не ограничивай себя, попробуй разные роли! По мановению косметической кисточки, каждая из нас может кардинально измениться без особых усилий. Эксперты биоактивного бренда Teana рекомендуют вам пересмотреть свою косметичку и создать с нуля уникальный beauty box.

-Определите ваши индивидуальные особенности. Косметика для какого типа кожи вам нужна? Средства для комбинированной, жирной или сухой кожи, забота о чувствительной или нормальной коже без воспалений и несовершенств. Чтобы найти ваши личные косметические фавориты, стоит не только определить тип кожи и расставить приоритеты, какие проблемы вы планируете решить с помощью ухода. Необходимо также прислушаться к себе, поняв, какие текстуры вам больше по душе, насколько важна отдушка или ее отсутствие и т.д.

-Начните с базовых продуктов. Предпочитаете классику или любите остромодные новинки? Следите за последними трендами или выбираете проверенные годами образы? В любом случае, жемчужиной вашего образа станут базовые продукты, такие как тушь с объемным эффектом, красная помада или персиковые румяна, которые сделают каждую девушку ослепительно красивой. Начиная составлять косметичку, первым делом добавьте туда ключевые продукты, при использовании которых будет возможно множество комбинаций.

-Уход – основа красоты. Какой бы дорогой ни была ваша декоративная косметика, она не сделает кожу безупречной, если ей не хватает ухода. Для ежедневных beauty-процедур выбирайте инновационные продукты с высоким содержанием активных ингредиентов. Команда биактивного косметического бренда Teana представляет высоко эффективные решения, которые позволят каждой женщине заботиться о своей природной красоте даже в домашних условиях. К примеру, попробуйте универсальный 10-дневный бьюти-курс сывороток по уходу за кожей FunGusto. Используя эти 10 ампул на основе новейших грибных экстрактов, вы получаете за 10 дней все, что необходимо коже для быстрого преображения: деликатный пилинг, филлинг против морщин и несовершенств, защиту от внешних факторов, лифтинг и улучшение сияния кожи. Сыворотки необходимо использовать дважды в день в указанном в инструкции порядке. После нанесения сыворотки на кожу лица и шеи, закрепите эффект любимым кремом. Помните, ваш свежий вид без макияжа стоит дороже работ даже самых именитых визажистов.

-Не забывайте о деталях. Полезным дополнением любой косметички станут некоторые приятные мелочи. Матирующие салфетки будут прекрасным помощником в удалении излишков кожного жира с лица, увлажняющий бальзам для губ послужит идеальной подготовкой к эффектному вечернему макияжу с акцентом на ярких губах, миниспрей для волос быстро освежит прическу даже в дороге.

-Демакияж. Всему когда-нибудь приходит конец, будь то шумная вечеринка или обычный рабочий день. Перед сном необходимо смывать макияж, очищать и ухаживать за кожей. Лаборатория Teana разработала гидрофильное масло для снятия макияжа Deep Cleansing, которое глубоко очищает кожу от макияжа и загрязнений без вредного для барьерной функции «ощущения скрипа». Масло на 100% состоит из натуральных ингредиентов и является настоящей витаминной бомбой. Оно обновляет и насыщает клетки полезными микроэлементами. Смесь натуральных масел и витамина А в составе отвечают за интенсивный омолаживающий эффект, а сладкий миндаль смягчает, увлажняет и успокаивает кожу.