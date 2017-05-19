Как составить идеальный гардероб на лето: Public talk с Настей Джонсон

С тех пор как в конце 2016 года в ТРЦ «Ривьера» открылся проект Riviera Fashion LAB, в выставочном пространстве «ART Коробка» на втором этаже lifestyle-центра проходят public talks с участием экспертов и практиков модной индустрии, fashion-журналистов и блогеров.

Новая встреча модного клуба пройдет 20 мая в 18:00. Тема – долгожданное обновление сезонного гардероба. О том где искать стильные летние наряды, как собрать чемодан в отпуск и какие тренды будут править балом этим летом расскажет стилист и fashion-блогер Настя Джонсон.

На public talk слушатели узнают: как превратить базовые вещи в идеальный комплект, как носить блестящие платья, яркие аксессуары и как сочетать розовый с красным, чтобы стать звездой летних вечеринок в стиле 80-х.

Fashion-эксперт расскажет как правильно интегрировать бархат в повседневные образы, где купить слитный купальник, комбинезон, костюм в стиле спорт-шик и другие элементы из списка must have этого лета. А также поделится советами как собрать свой чемодан к летнему отдыху, чтобы фотографии из отпуска в Instagram были самыми красивыми и эффектными.

Мероприятие пройдет в особой атмосфере творческих провокаций и бесконечных «превращений» воссозданной для выставки-перформанса «Миры Параджанова глазами современников», которую можно увидеть в ART Коробке до 18 июня.

После завершения встречи со стилистом гости смогут посмотреть экспозицию и перформансы, запланированные в рамках «Ночи музеев 2017» на территории lifestyle-центра Ривьера.

Public talk с fashion-экспертом Настей Джонсон пройдет с 18:00 до 20:00 в ТРЦ «Ривьера» по адресу: ул. Автозаводская, 18

Вход СВОБОДНЫЙ по предварительной регистрации. Регистрация на public talk по ссылке

По данным пресс-службы ТРЦ «Ривьера».