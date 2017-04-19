Как создать диджей-сет на iPad?

28 апреля в Академии Re:Store состоится уникальный мастер-класс главного редактора одного из самого популярного журнала о культуре Rolling Stone Александра Кондукова.

Специально для Академии Re:Store Александр Кондуков проведет открытую лекцию на тему «Создание диджей-сета на iPad», во время которой будет затронута не только теоритическая часть вопроса, но и каждый сможет попробовать создать свой уникальный музыкальный трек.

Все больше музыкальных диджеев выбирают iPad для работы. Легкость в использовании, портативность - это лишь немногие из его достоинств. Из-за популярности и возникает все больше приложений в данном направлении. Как из множества выбрать лучшее, улучшить собственные навыки или только начать изучать вопрос - все это и не только каждый узнает на лекции Александра Кондукова.

Александр работает в Rolling Stone с 2004 года. С 2008 года начал работу в роли главного редактора. С 2009 года работает в барах Москвы и Санкт-Петербурга как диджей.

Программа:

Знакомство с музыкальными приложениями на iPad, при помощи которых можно создавать музыку и новые звуки. Программа djay-2 Pro — самый популярный контроллер для диджей-сета в походных условиях и для любительского диджеинга. Как играть диджей-сеты в баре. Тактика, выбор музыки, смена настроения. Диджеи Rolling Stone Bar рассказывают, как сводить треки профессионально.

Демонстрация в действии.

Как загрузить музыку в iPad? Как создать плей-лист под определенное настроение и загрузить его в Apple Music или на Mixcloud? Психология поведения диджея, общение с арт-директорами. Работа на других контроллерах типа Traktor. Демонстрация на примере смешивания новинок последней недели. Спецэффекты на iPad, как применять в сете, зачем они нужны? Работа с залом, ответы на вопросы. Запись 15-минутного микса из новинок, выгрузка его на Миксклауд прямо с места событий.

Дата и время проведения лекции: 28 апреля 2017 года, 19:00. Вход свободный для всех желающих, 12+.

Место: Бизнес-школа RMA, Москва, центр Artplay, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 12 (станции метро Курская/Чкаловская), 5 этаж, аудитория DEE.

ВНИМАНИЕ! РЕГИСТРАЦИЯ!

Для посещения лекции необходимо пройти регистрацию на сайте re:Store, перейдя по ссылке http://www.re-store.ru/academy.

По всем дополнительным вопросам обращайтесь по адресу academy@re-store.ru (в письме участникам необходимо указать свое имя, а также источник, из которого узнали о лекции) или по телефону 8 (917) 513-19-31.

О сети монобрендовых магазинов re:Store (www.re-store.ru)

re:Store – самая большая сеть монобрендовых магазинов формата ApplePremiumReseller (APR) в Европе. Входит в состав группы компаний InventiveRetailGroup холдинга Ланит. Первый магазин re:Store был открыт в 2005 году в московском ТРЦ «Атриум». В сеть входят более 80 магазинов re:Store формата ApplePremiumReseller в России‚ 19 – в Европе. В магазинах re:Store представлен весь модельный ряд техники и программного обеспечения Apple, официально поставляемых в Россию. Помимо продукции Apple, в магазинах re:Store можно найти продукты Bowers&Wilkins, Bose, JBL, Wacom, Jawbone и многих других брендов.