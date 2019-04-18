Как создать крутой контент на Mac. Дмитрий Щукин в Академии re:Store

Когда у тебя миллионы подписчиков в Instagram, то гостиницы дают тебе бесплатные номера, а автоконцерны – машины в аренду. Можно путешествовать, делать крутые фото и не тратить деньги, а зарабатывать. Как набрать этих подписчиков? Делать крутой контент. Как его делать и на чем? Расскажет фотограф, digital-гуру и предприниматель Дмитрий Щукин на лекции московской Академии re:Store 19 апреля в 19:00 .

Дмитрий Щукин завел в Instagram аккаунт про города и путешествия в 2015-м, а уже через год начал получать предложения от крупных спонсоров, таких как Volvo. Сейчас у Дмитрия своя продюсерская компания, а два года назад он запустил уникальный для России бизнес – магазин фильтров FilterHero. Все это – не переставая путешествовать!

«У всех разные таланты, но одинаковые ресурсы и возможности для их воплощения. Ведь весь контент создается на компьютере: рисуется, обрабатывается. Графика, дизайн, анимация, фотографии, видео, рисунки – на все это способен ваш Mac», – говорит Дмитрий. Он рассказывает, что предпочитает работать на именно на Mac из-за его удобства и цветопередачи.

Основа любого бизнеса – контент, считает Дмитрий Щукин. А важнейший контент – фотография: главный медиум, который у нас есть. Как его создавать и продавать, он и расскажет на лекции.

Программа лекции:

1. Instagram от начала и до конца.

2. Фотография: какой жанр выбрать, чтобы стать популярным.

3. Работа с фото на Mac: обработка, ретушь, цветокоррекция.

4. Как монетизировать контент.

5. Сколько нужно вложить в проект, чтобы потом продать его выгодно.

Дата и время проведения: 19 апреля, 19:00.

Место: Тверская, 27, лекционная аудитория магазина re:Store.



Для посещения лекции необходимо зарегистрироваться на сайте re:Store. Если будут вопросы, пишите на academy@re-store.ru (укажите в письме имя и источник, из которого узнали о лекции).

О сети монобрендовых магазинов re:Store (www.re-store.ru)

re:Store – самая большая сеть монобрендовых магазинов формата ApplePremiumReseller (APR) в Европе. Входит в состав группы компаний InventiveRetailGroup холдинга Ланит. Первый магазин re:Store был открыт в 2005 году в московском ТРЦ «Атриум». В сеть входят более 80 магазинов re:Store формата ApplePremiumReseller в России‚ 19 – в Европе. В магазинах re:Store представлен весь модельный ряд техники и программного обеспечения Apple, официально поставляемых в Россию. Помимо продукции Apple, в магазинах re:Store можно найти продукты Bowers&Wilkins, Bose, JBL, Wacom, Jawbone и многих других брендов.