22 декабря 2019 года состоялась премия «Прорыв года» по версии журнала Prima One

Лучшие из лучших различных сфер деятельности собрались в этот вечер в ресторане, чтобы получить заветные статуэтки. В одной из номинации «Продюсер года» победила Екатерина Максимова, основательница самой крупной сети модельных агентств CMG – Celebrity Model Group (Celebrity Kids). О том, каково получать престижные премии, как стать продюсером и блогером – читайте в нашем эксклюзивном интервью.

- Екатерина, в первую очередь, мы хотим вас поздравить с победой и пожелать не останавливаться на достигнутом и идти вперед и только вперед! Ну и конечно же, самый первый вопрос: каково это – побеждать, держать заветную статуэтку?

- Спасибо вам за поздравления. Да, когда получаешь награду, ощущения непередаваемые. Для меня это уже третья награда в этом году, я к ней шла более трех лет и, конечно, я горжусь собой, своей командой, своей поддержкой. На достигнутом я точно не остановлюсь, впереди меня ждут грандиозные планы.

- Как раз вопрос по планам, что хотите осуществить в новом 2020 году? Какие задачи и цели ставите перед собой?

- Планы у меня глобальные, конечно, на новый год, и для начала – дальнейшее расширение нашей сети, все-таки перед нами стоит цифра 300 филиалов СMG.

Также мы запускаем новое направление – собственную линию детской косметики CMG, она будет натуральная и безопасная. Этому мы сейчас уделяем большое внимание.

Еще будет одно интересное направление при поддержке министерства образования, но об этом я пока умолчу, пока не получим все патенты на изобретение. У меня уже была сложная ситуация, когда украли логотип и запатентовали его как свой.

- Екатерина, у вас хорошие планы, думаю, ваших моделей и их родителей это очень порадует. Я вижу, вы очень хорошо развиваете свой блог, на вашей странице в Инстаграм @ekamaksi уже 200 тысяч подписчиков. Вы видите себя в качестве блогера?

- Блог я начала вести относительно недавно, ему нет еще и года, но я вижу результат от его ведения. Я все-таки больше себя развиваю как личный бренд, для меня это важнее всего в моей сфере деятельности. Я постепенно выхожу за рамки блога, и меня тянет на телевидение, хотя еще год назад меня это очень пугало. Думаю, мне в том помог мой блог, прямые эфиры и общение с подписчиками.

- Мы наблюдаем за вами и видим, что вы очень активно в этом году начали продвигать своих маленьких актеров и моделей. Расскажите об этом подробнее, какие успехи были?

- Да, уже пошел второй год, как мы целенаправленно начали заниматься продвижением – продюсированием детей, и, кстати, еще и родителей. Мы заключили более 10 контрактов с Азией (Китаем, Кореей) и с Европой. Наши модели показали себя с лучшей стороны, их часто вызывают на съемки, оплачивая полностью перелет, проживание, визы и питание маме и ребенку. Самая юная наша модель София Герасина в Китае, например, была и в короткой поездке, и вернулась недавно с 8 месячной командировки. За 8 месяцев София побывала в различных городах Китая и слетала на съемку на Бали. Мы очень гордимся нашей малышкой, она настоящая топ-модель.

Еще мы очень активно стали работать с федеральными каналами, наши актеры снимаются в серьезных фильмах, телевизионной рекламе, за что получают достойные гонорары. Скоро выйдет 2-я часть нашумевшего фильма «Лед», где наши фигуристки приняли участие, и самой юной актрисе было всего 7 дней отроду.

Считаю, что 2019 год для нас был очень успешный и закончился он действительно достойной для меня наградой.

- Самый главный вопрос: КАК стать продюсером?

- Наверное, полюбить то, что ты делаешь, отдаваться работе по полной программе, выстроить отличную команду единомышленников, сформировать отдел кастинг-менеджеров, которые будут подбирать кастинги и оперативно показывать наших детей из базы. Откликаться на любую просьбу заказчика и днем, и ночью. Очень часто работа идет именно ночью, и мои пчелки во всеоружии. Для этого мы полностью автоматизировали базу, и сейчас нажатием двух клавиш мы можем предоставить заказчику нужный типаж детей. У нас система работает как часики, бывают, конечно, сбои в работе не по нашей вине, но мы с пониманием подходим к таким ситуациям, и за это нас любят заказчики еще больше.

Хотелось бы пожелать всем коллегам, партнерам и нашим селебрятам успеха в новом 2020 году. Вместе мы выйдем на новые уровни, ведь залога успеха в сплоченности!