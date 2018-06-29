Как стать успешным имиджмейкером

Многие из нас, глядя на звезд шоу-бизнеса, восхищаются их умением выглядеть стильно, гармонично и современно. Идеальный макияж, модная прическа, отлично подобранный гардероб и аксессуары. Неужели все они обладатели врожденного чувства стиля? Смеем вас заверить, далеко не все! Чаще всего над их образами усердно работают высокопрофессиональные стилисты и имиджмейкеры.

Имиджмейкер – слово на слуху, но мало кто может точно сформулировать, чем занимается этот специалист. А ведь в его профессиональные обязанности входит не только почувствовать внутреннее «я» своего клиента, но и создать образ, который бы полностью ему соответствовал. Успешный имиджмейкер должен быть психологом, учителем, парикмахером, визажистом, портным, стилистом. Он должен быть в курсе последних модных тенденций, разбираться в брендах, посещать fashion-показы. Если вы решили посвятить свою жизнь этой профессии и мечтаете стать настоящим профессионалом в этой области к вашим услугам курсы имиджмейкеров http://ostankino-school.ru/imidzhmejker.

В «Останкино ТВ» в Школе телевидения Ольги Спиркиной вы сможете полностью погрузиться в мир современной моды. Оффлайн-курс ведет известный fashion-эксперт и стилист Игорь Стар. Школа предлагает вниманию потенциальных студентов, кроме всего прочего, отдельный видеокурс по стилю и имиджу. Выпускники курса получают сертификат, который позволяет им работать имидж-консультантом, личным стилистом, шоппером. Успешный бизнесмен Б. Трейси когда-то заметил, что не стоит надеяться на то, что вас достойно оценят за ваш характер и личные качества, не обратив внимания на то, как вы выглядите.

Поверьте, хороший имиджмейкер может любой недостаток превратить в неоспоримое достоинство. Почему бы и вам этому не научиться? Школа телевидения Ольги Спиркиной к вашим услугам!