Как ухаживать за кожей после отпуска

Под действием солнца обменные процессы в коже замедляются, а выработка коллагена, ответственного за гладкость и упругость, снижается. Попадая в кожу, лучи солнца способствуют образованию свободных радикалов, разрушающих мембраны клеток. Все это способствует возникновению чувства стянутости и появлению морщинок, именно поэтому дерматологи активно выступают против злоупотребления загаром.

Вредное воздействие можно свести к минимуму, если грамотно ухаживать за кожей. Сразу после загара рекомендуется наносить на кожу лосьон для тела, добавив в него пару капель любимой масляной сыворотки от Teana. Такое средство мягко питает и успокаивает кожу после агрессивного воздействия солнечных лучей, насыщая ее влагой.

После возвращения домой

Для начала следует деликатно очистить кожу, сняв слой ороговевших клеток. Идеальный помощник на этом этапе – крем-гоммаж Pur Plaisir, который мягко отшелушивает лицо, улучшая микроциркуляцию.

Следующий этап – питательная сыворотка. Совет: особенного увлажнения требует такая деликатная зона, как носогубные складки – они, как известно, отличный «индикатор возраста». Масляная сыворотка-антистресс для лица EUPHORIA возвращает коже ощущение безмятежности, смягчая, увлажняя и защищая от воздействия внешних факторов.

Не стоит забывать и о поддержании водного баланса: каждый час с 8:00 до 16:00 рекомендуется выпивать стакан чистой воды. Во время восстановительного периода не рекомендуется посещать сауну, или использовать глиняные маски – они вытягивают не только себум, но и влагу.

Как окончательно избавить кожу от стресса после отпуска

Такое явление, как закупоренные поры и дискомфорт, настигает многих именно после отпуска. Так происходит потому, что кожа, в качестве защиты от жары и низкой влажности, в несколько раз активнее выделяет себум, который и забивает поры.

Биоэссенция Восстановление для уставшей кожи стимулирует регенерацию и витаминизирует – то, что нужно для обезвоженной кожи в стрессе, чтобы мгновенно почувствовать комфорт. Этому способствуют эссенции огурца, грецкого ореха, фукуса, крапивы, белого чая, женьшеня, мимозы, зеленого кофе, арники и вечерней примулы в составе.

А для того, чтобы в разы усилить воздействие косметического ухода, предназначен минеральный бустер-энергетик для уставшей кожи СТОП-СТРЕСС. Активные ингредиенты XEP-018, Neurophroline, Mariliance, Boréaline Protect, Meiritage, Dermawhite, Tyrostat-11, Brightenyl и Sepiwhite сотрут с кожи все признаки стресса, зарядив ее энергией минералов. Бустер подходит для любого типа кожи, а применять его можно по-разному: нанести 2-3 капли до сыворотки, крема или маски, либо добавить 2-3 капли средства в любой уходовый продукт.