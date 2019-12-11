Как в этом году распределились награды British Fashion Awards?

Итогами церемонии вручения премии в этом году стала первая награда, которую получила марка Рианны.

В Лондоне состоялась ежегодная церемония вручения премии Fashion Awards 2019. В торжественной обстановке члены совета раздали заветные статуэтки, причем собравшихся ждало несколько сюрпризов. Триумфатором этого года стала итальянская марка Bottega Veneta, забравшая награды в четырех номинациях: «Бренд года», «Лучшие аксессуары», «Лучший дизайнер женской одежды» и «Дизайнер года»!

Также приятным моментом вечера стала первая награда, доставшаяся марке Рианны Fenty, в категории «Городской люкс».

«Моделью года» жюри назвало Адут Акеч, «Лучшим бизнес-лидером» – Ремо Руффини, Moncler, «Дизайнером дизайнеров» – Кристофера Кейна. Награда в номинации «Лучший дизайнер мужской одежды» ушла в копилку Кима Джонса, среди молодых дизайнеров отмечены Реджина Пайо (женская одежда) и Бетани Уильямс (мужская одежда).

Кроме того, награда Британского совета моды досталась Наоми Кэмпбелл – «Модная икона», Джорджио Армани – за особые заслуги, Саре Бертон – «Пионер моды» и Саму Макнайту – Награда имени Изабеллы Блоу.