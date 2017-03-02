Как выбрать карниз для штор

Современные карнизы для штор выполняют не только утилитарную, но и декоративную функцию, поэтому сегодня их выбор диктуется как материалом штор и формой оконного проема, так и стилистической направленностью всего помещения.

Основные разновидности

Профильные. Изготавливаются из гибкого профильного алюминия, что позволяет создавать конструкции с плавными изгибами и переходами. Такое свойство делает их подходящими для оконных проемов нестандартной формы. Крепиться они могут как на потолок, так и к стене. Также выделяют разновидность профильных карнизов – багетные, с использованием декоративной планки под дерево.

Пример конструкции из алюминия

Круглые. Классическая штанга с креплением на стену. Может быть изготовлена из дерева, пластика или металла. Представляет собой одну или две штанги, оснащенные креплениями-кольцами или зажимами для штор и декоративными наконечниками.

Пример классической штанги

Струнные. Максимально облегченная и лаконичная конструкция, состоящая из компактных кронштейнов и натянутой между ними струны. За счет минималистического дизайна хорошо вписывается в помещения небольшой площади.

Их можно крепить на стену, потолок или даже в оконный проем. Но важно учитывать, что для струн подходят только легкие и тонкие ткани, тяжелые портьеры на них не повесить. Также в процессе использования у струн ослабевает натяжение, поэтому их необходимо периодически подтягивать. Креплениями для штор могут служить крючки, зажимы или люверсы.

Шторы могут крепиться к струнам при помощи зажимов, люверсов или крючков

Шинные. Их также называют рельсовыми. Обычно изготавливаются из пластика. Представляют собой полотно с неглубокими продольными желобками по всей длине, по которым передвигаются крючки. Крепление потолочное. Конструкция хорошо подходит для помещений большой площади.

Рельсовая конструкция

Карнизы в интерьере: как вписать в стиль помещения

Для помещений в классическом стиле оптимальным вариантом будут круглые модели. С одной стороны, они гармонично вписываются в традиционный интерьер, с другой – способны выдержать даже самые тяжелые портьеры. Можно использовать декоративные наконечники вместо стандартных. В зависимости от материала самой штанги, наконечники могут быть коваными, резными деревянными или пластмассовыми.

Если внимание должно быть сосредоточено на самих шторах, их можно повесить на струны. Такие крепления не останавливают на себе взгляд. Струны подходят в том числе и для маленьких помещений, тем более что в них обычно не требуется сильное затемнение и нет нужды в плотных и тяжелых шторах. Напротив, чтобы визуально увеличить площадь, желательно использовать невесомые шифоновые или тюлевые занавески, которые не скрадывают естественное освещение.

Шинные карнизы вписываются как в классические, так и в современные интерьеры. Помещение, оформленное в стиле минимализма, можно дополнить лаконичным карнизом с простым прямым багетом, а украшением комнаты в дворцовом стиле станет карниз с резным декором под драгоценные породы древесины.

Профильные карнизы помогут декорировать шторами эркерное окно, а также любые оконные проемы нестандартной формы. Впрочем, долговечность, прочность, и стильный внешний вид делают их подходящими и для классических окон.

Металлические крючки подойдут для интерьера в стиле лофт

Карнизы и шторы: правила сочетания

Как правило, сначала нужно подобрать шторы, которые органично впишутся в дизайн интерьера.

Если необходимо оформить помещение многоуровневыми шторами с ламбрекеном или портьерами из тяжелых тканей, выбор – за профильным, круглым или шинным карнизом. Если вы решили приобрести «штангу», следует помнить, что чем тяжелее ткань, тем больше должен быть его диаметр, в противном случае возможно провисание штор.

Тюль, органза и шифон будут отлично смотреться как на струнных, так и на профильных или круглых моделях. А вот вычурный багет с лаконичными шторами выглядит нелепо.

Деревянный багет с классическими шторами

Ориентация на общий стиль и настроение интерьера обеспечит вам успех в декорировании оконных проемов.