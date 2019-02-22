Как выбрать правильные кроссовки

Кроссовки для многих это самая удобная и практичная обувь. Особенно это понимают современные женщины, которые используют кроссовки не только для создания гармоничного спортивного образа, но и для того чтобы ощущать легкость и практичность в повседневной жизни.

Как выбрать кроссовки

Существует несколько основных правил по выбору кроссовок:

1. Не стоит приобретать кроссовки если они имеют определенную марку. Обязательно стоит выбирать только максимально эффективную обувь, так как она будет предназначена исключительно для занятий спортом. И именно кроссовки должны обеспечивать ноге необходимую поддержку.

2. Для покупки стоит выбирать специализированные магазины, так как именно в них работают продавцы, которые помогут подобрать подходящую обувь и учтут при выборе все пожелания покупателя.

3. Многие, приобретая кроссовки даже не подозревают, что при выборе необходимо учитывать такой показатель как манера приземления стопы. Этот показатель достаточно просто определить, обратив внимание на старую свою обувь. Для этого достаточно проанализировать манеру износа стопы. Если подошва изнашивается равномерно, то манера нейтральная. Если нет, то об этом необходимо указать продавцу, который помогает выбрать удобные кроссовки.

Если имеется нейтральная стопа, то для нее можно подобрать кроссовки практически всех видов. В этом случае нет никакой необходимости использовать специальные подкладки для смягчения. В том случае если стопа выворачивается наружу, то лучше приобрести обувь, которая обеспечивает должный контроль за движением. Колодка должна быть полуизогнутой. Если стопа выворачивается внутрь, то нужно брать с изогнутой колодкой. И обязательно необходимо ощущать, чтобы обувь удобно сидела на ноге. В ней должно быть удобно и максимально комфортно, причем не только при занятиях спортом, но и при движении.