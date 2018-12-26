Как выглядеть неотразимо к Новому году

Бытует мнение, что косметические процедуры требуют слишком много внимания, десятки баночек с кремами и масками занимают больше половины места на полке, а времени с утра на косметические процедуры элементарно не хватает. Однако, специалисты Teana спешат развеять этот миф.

Специально для тех, кто бережет и ценит свое время команда TeanaLaboratoriesразработала абсолютно новый 10-дневный курс по восстановлению кожи FUNGUSTO. Курс состоит из 10 ампул, состав которых изготовлен на основе грибных экстрактов и направлен на быстрое улучшение основных параметров кожи.

Единый набор сывороток заменит вам полноценную программу ухода у косметолога. Каждая ампула абсолютно уникальна – здесь вы получаете все необходимое: деликатный пилинг, филлинг против морщин и неровностей, защиту от внешних факторов, омолаживающий эффект и здоровое сияние кожи, именно то, что нужно для быстрой и эффективной «перезагрузки» кожи. После применения вы сможете стать свидетелем заметных улучшений – возрастет уровень увлажненности, снизится чувствительность, повысится эластичность, улучшатся цвет и овал лица, рельеф и тон кожи.

Сыворотки прекрасно сочетаются с молекулярным микрофлюидом SENSOCALM OCCLUX, который содержит в себе нейроуспокаивающий комплекс c токсином морского анемона. Имея текстуру невесомой эмульсии, микрофлюид мягко успокаивает кожу, делая ее тон непревзойденно ровным. Более того, красивый удобный флакон легко помещается в сумочку, на случай, если вам предстоит провести ночь не дома. Средство можно также использовать в качестве ночной маски для лица, оно не оставляет после себя жирного блеска и неприятных ощущений «пленки».

Настоящая красота дается нам от природы, однако так важно не забывать поддерживать ее. Особенно, когда речь идет об инновационных косметических средствах. Быть красивой намного проще, чем кажется на первый взгляд, главное не забывать эту простую истину, а косметика Teana станет вашим надежным другом и будет подчеркивать вашу красоту изо дня в день.