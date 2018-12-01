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Артем Кузелев

Как выглядит бутик Chanel на Рю Камбон?

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  • 01 Декабря 201811:55
Сюжеты: Chanel

Парижский дом моды поделился фотографиями изменившегося интерьера своего легендарного магазина в Париже.

Карл Лагерфельд – едва ли не самый энергичный и неутомимый человек в модной индустрии. Дизайнер не просто удивляет работоспособностью, но всегда идет на шаг впереди моды, задет новые тренды и находится в курсе всего самого актуального. Под его руководством дом Chanel начал сотрудничество с онлайн-платформой Farfetch, главная цель которого – цифровая трансформация компании и освоение на практике высоких и передовых технологий. Встав на этот путь, парижская марка заметно изменила и внутреннее убранство своего флагманского магазина в Париже. Теперь бутик на Рю Камбон выглядит очень современно и технологично. При этом здесь сохранился традиционный и легко узнаваемый дух Chanel.

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