Как выглядит реклама презервативов от Saint Laurent?

Автором кампании стал немецкий фотограф Юрген Теллер, героями – Аня Рубик и Дэвид Александр Флинн.

В Instagram-аккаунте креативного директора парижского дома моды появился первый снимок новой рекламной кампании. На этот раз Юрген Теллер снимал для Saint Laurent проект The Love Affair, рекламирующий презервативы марки. Главные роли в кампейне исполнили манекенщица Аня Рубик и художник Дэвид Александр Флинн. Причем последний предстал перед объективом Теллера обнаженным.

Приобрести рекламируемый товар можно лишь в бутике Saint Laurent Rive Droite в Париже.