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Juergen Teller (Юрген Теллер) (10)
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Артем Кузелев

Как выглядит реклама презервативов от Saint Laurent?

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  • 01 Октября 201910:32
Сюжеты: Juergen Teller (Юрген Теллер), Yves Saint Laurent, Рекламные кампании

Автором кампании стал немецкий фотограф Юрген Теллер, героями – Аня Рубик и Дэвид Александр Флинн.

В Instagram-аккаунте креативного директора парижского дома моды появился первый снимок новой рекламной кампании. На этот раз Юрген Теллер снимал для Saint Laurent проект The Love Affair, рекламирующий презервативы марки. Главные роли в кампейне исполнили манекенщица Аня Рубик и художник Дэвид Александр Флинн. Причем последний предстал перед объективом Теллера обнаженным.

Приобрести рекламируемый товар можно лишь в бутике Saint Laurent Rive Droite в Париже.

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