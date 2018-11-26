Как запечатлеть движение в кадре?



На лекции в Академии re:Store Константин Чалабов продемонстрировал слушателям свои

фотоработы, рассказал историю создания отдельных снимков, а также выделил несколько

простых правил, которые помогут сделать прекрасный динамичный кадр с помощью

iPhone:

1. Обязательно включите сетку в параметрах камеры на iPhone. Ее включение

автоматически поделит экран на шесть областей, которые помогут вам построить кадр в

соответствии с "правилом третей". Константин рекомендует помещать предмет съемки в

центральном квадрате кадра или же на пересечении границ сетки.

2. Включите ручную выдержку. Длительным нажатием на экран, вы сможете

зафиксировать фокус на объекте съемки. Это необходимо для того, чтобы в условиях

недостаточного освещения можно было с легкостью отрегулировать яркость фотографии.

Если двигать ползунок-солнце вверх или вниз, фото будет становиться светлее или

темнее. Константин советует при съемке динамичных объектов в помещении сделать

яркость чуть ниже среднего.

3. Создавайте глубину кадра. Если предметы расположены не только на переднем, но и на

заднем плане фотографии, глубина снимка будет чувствоваться гораздо сильнее. Не

бойтесь экспериментировать, сочетайте различные объекты в одной фотографии.

4. Снимайте за секунду до. Лучшим моментом для нажатия кнопки затвора, является

секунда перед тем, как объект съемки вот-вот совершит действие. Константин

рекомендует всем, кто только начинает свой путь фотографа, воспользоваться функцией

серии фотографий на iPhone. Долгим нажатием на значок камеры вы сможете создать

целый ряд фото, из которых позже выбрать один или два наиболее удачных снимка.

5. Наблюдайте за окружающим миром. Для создания интересного кадра требуется время и

наблюдательность. Подождите, пока условия для съемки станут благоприятными: подует

ветер, выглянет солнце, пролетит птица и прочее. Совмещайте разные объекты в кадре,

это добавит вашей фотографии историю.

Константин Чалабов (@chalabov) - успешный фотограф и блогер, основатель

интенсивного онлайн курса по мобильной фотографии в Instagram. Константин имеет за

плечами огромный опыт в области фотографии, а именно более 9 лет съемки для РИА,

ТАСС, Вокруг Света, AFP, Forbes, NYT, Getty, Prideagency. Также Константин выступал в

качестве официального фотографа олимпиад в Сочи и Рио-да-Жанейро, чемпионатов мира

по футболу, биатлону, хоккею и водным видам спорта.