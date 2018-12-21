Какие марки оказались самыми любимыми у россиян?

В сети появился рейтинг брендов, которые стали самыми любимыми и популярными у российских покупателей в этом году.

«Любимые бренды россиян» – это проект компании Online Market Intelligence, которая занимается маркетинговыми интернет-исследованиями. Недавно специалисты OMI опубликовали итоговый рейтинг за 2018 год, первые строчки которого заняли в основном марки модной индустрии. Первый среди них, но второй в общем списке – немецкий спортивный гигант Adidas, затем идет американский Nike.

За абсолютными лидерами Топ-20 следуют (в порядке убывания популярности у российской аудитории) такие бренды, как Zara, H&M, Chanel, Reebok и Puma.

В онлайн-опросе Online Market Intelligence участвовали 1500 человек в возрасте от 18 до 55 лет, выбранные случайным образом.