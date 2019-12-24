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Неделя моды в Нью-Йорке (603)
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Артем Кузелев

Каких изменений ждать от Недели моды в Нью-Йорке?

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  • 24 Декабря 201911:46
Сюжеты: Неделя моды в Нью-Йорке

Американский Совет модных дизайнер опубликовал расписание Недели моды в Нью-Йорке, которая пройдет с 7 по 12 февраля.

Похоже, с точностью можно сказать, что без изменений в расписании Недели моды в Нью-Йорке останется церемония закрытия. По традиции череда показов завершится шоу Марка Джейкобса. Зато из расписания исчезли бренды Ralph Lauren и Tommy Hilfiger. Томми Хилфигер решил в этом сезоне представлять коллекцию в Лондоне, а вот с показом Ральфа Лорена ситуация пока что неясная: организаторы нью-йоркских шоу говорят, что возвращение марки в местный календарь все еще вероятно.

Что касается основного расписания, то там без особых изменений, и по традиции в Нью-Йорке можно будет увидеть новые коллекции многих молодых дизайнеров и марок.

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