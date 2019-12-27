Каким был 2019-й? Главные события четвертого квартала

Завершающийся год был богат на события в модной индустрии. Пришло время подводить итоги. Что же происходило в октябре-декабре 2019-го?

Октябрь

Спустя пару недель после объявления о достижении финансового соглашения с банками и мажоритарным акционером Fosun, испытывающая проблемы марка Tom Tailor назначает бывшего генерального директора S.Oliver Гернота Ленца своим главой.

Большие изменения происходят в менеджементе S.Oliver. Клаус-Дитрих Ларс занял место основателя компании Бернда Фрайера, который оставил операционные функции.

Альбер Эльбаз возвращается! В 2020 году дизайнер запускает новый проект при поддержке Richemont.

Группа компаний Ренцо Россо OTB продлевает контракт с Джоном Гальяно в качестве креативного директора Maison Margiela. Коммерческие показатели марки говорят сами за себя: под его креативным руководством продажи бренда выросли вдвое.

Ноябрь

Французский люксовый гигант LVMH приобретает американский ювелирный дом Tiffany за рекордные 16 миллиардов долларов. Сделка становится самой крупной за всю историю LVMH.

Бельевой бренд Victoria’s Secret оказывается в центре этического скандала. После того как Лекс Векснер, генеральный директор материнской компании Victoria’s Secret, был публично связан с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном, и без того плохие дела марки пошли еще хуже. Последняя плохая новость – Victoria’s Secret отменяет ежегодное грандиозное шоу.

Кайли Дженнер продает свой бренд за более чем полмиллиарда долларов. Американская группа Coty получает контроль над косметической маркой Kylie Cosmetics за 600 миллионов, что делает саму Кайли самой молодой миллиардершей в мире.

Декабрь

Королевская семья Катара, владеющая Valentino и Balmain, сменила руководство в обоих домах. В Париже Balmain покинул генеральный директор Массимо Пьомбини и перешел в Diesel, а его самого сменил Жан-Жак Гевель. В Риме появляются слухи, что Якопо Вентурини заменит Стефано Сасси.

Брекзит не радует модную индустрию. С одной стороны, падение фунта стимулирует траты богатых туристов. С другой стороны, оно ограничивает экспорт. Однако высокая цена – это упущенные продажи.