Каким был 2019-й? Главные события первого квартала

Завершающийся год был богат на события в модной индустрии. Пришло время подводить итоги. Что же происходило в январе-марте 2019-го?

Январь

Дом Dolce & Gabbana крупно проваливается в Китае. В финансовом году 2018/19 марка потеряла в Азиатско-Тихоокеанском регионе целый квартал продаж. Все из-за рекламных видео, которые китайское сообщество сочло расистскими. Позднее Доменико Дольче и Стефано Габбана пришлось принести публичные извинения жителями Поднебесной, но от бойкота их это не спасло.

Сразу несколько германских брендов попали в сложную финансовую ситуацию, однако марке Gerry Weber удается справиться с проблемами. Bree, Rene Lezard, Strenesse и Schuhpark Fascies оказались на грани банкротства. Однако объявившему себя банкротом Gerry Weber удалось выжить через переход к новым владельцам – компаниям Robus Capital и Whitebox.

Февраль

Итальянский дом Gucci попадает в скандал с блэкфейс-свитером. У марки было по-настоящему неудачное начало 2019 года. Однако руководство Gucci быстро вводит новую должность и назначает Рене Тирадо директором по разнообразию. Параллельно марка запускает программу по инклюзивности с бюджетом 10 миллионов долларов.

Март

Том Форд произвел первые изменения в CFDA, став председателем организации. В стремлении к большей инклюзивности Форд включил в совет четырех новых членов: Карли Кашни, Марию Корнехо, Керби Джин-Реймонд и Вирджила Абло. Еще одно новшество: сразу несколько звездных американских дизайнеров переносят показы из Манхэттена в Бруклин.

В Париже на Елисейских полях открывается магазин будущего «Галери Лафайет». В марте знаменитый французский универмаг обновляет формат на площади 6 500 квадратных метров. В пространстве все устроено так, чтобы привлечь международных клиентов.