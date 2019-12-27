Каким был 2019-й? Главные события третьего квартала

Завершающийся год был богат на события в модной индустрии. Пришло время подводить итоги. Что же происходило в июле-сентябре 2019-го?

Июль

Группа LVMH приобрела долю в Stella McCartney и укрепила свою экологическую составляющую. Дизайнер обеспечила своему бренду поддержку люксового гиганта, но осталась мажоритарным акционером своего бизнеса. Стелла также становится личным советником Бернара Арно по вопросам защиты окружающей среды.

Август

Платформа Farfetch приобретает группу New Guards, в которую входят Off-White, Palm Angels, Heron Preston и County of Milan. Сделка оценивается в 675 миллионов долларов, но вызывает протест со стороны Вирджила Абло, который не почтил присутствием показ новой коллекции Off-White в Центре Помпиду.

Сеть нью-йоркских универмагов Barneys объявлена банкротом. Второй раз за 96-летнюю историю компания обратилась в суд с соответствующим заявлением и переходит компании Authentic Brands.

Корпорация Франсуа-Анри Пино в рамках саммита G7 в Биаррице представила пакт о защите окружающей среды Fashion Pact. Документ подписывают представители порядка тридцати компаний, в числе которых Chanel, Adidas и Mulliez Group. Цель инициативы – сокращение вредного воздействия индустрии моды на климат, биоразнообразие и океаны.

Сентябрь

Рианна организовывает самый важный для нью-йоркского модного сезона показ. Публике было представлено 40-минутное шоу, объединяющее хип-хоп, арт-перформанс, бродвейский мюзикл и уличный театр.

В сентябре дизайнер Демна Гвасалия объявил о расставании с собственным брендом Vetements. Гвасалия говорит, что выполнил свою миссию концептуалиста и новатора в моде. 17 января 2020-го марка представит в Париже новую мужскую коллекцию, созданную пока что неизвестной творческой командой.

Под лавину критики китайских СМИ попадает футболка от Versace. Все из-за посягательств на территориальную целостность Китая: на принте Гонконг и Макао были обозначены как отдельные страны. Ошибка повторилась на аналогичной модели Coach.