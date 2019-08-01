Каким стал Vogue UK под руководством Меган Маркл?

Редакция британского Vogue опубликовала обложку нового номера, который поступит в продажу 2 августа, а также анонс его ключевых материалов.

Герцогиня Сассекская стала приглашенным редактором сентябрьского номера британской версии Vogue. Под руководством Меган Маркл выпуск получил тему «Силы для перемен». Судя по публикации в официальном Instagram-аккаунте редакции, обложка выполнена в формате коллажа. Фотографии 15 женщин, меняющих мир к лучшему, и такого же размера зеркальный сегмент, чтобы каждая читательница могла ассоциировать себя с героинями выпуска: Джеммой Чан, Джамилой Джамил, Джейн Фонда, Сальмой Хайек, Ярой Шахиди, Наоми Скотт, Адвоа Абоа, Адут Акеч, Кристи Тарлингтон, Рамлой Али, Лаверной Кокс, Шинейд Берк, Франческой Хейворд, Гретой Тунберг и Джасиндой Ардерн.

Анонсируя ключевые материалы сентябрьского номера, редакция особенно отметила интервью, которое Меган Маркл взяла у бывшей первой леди США Мишель Обама. Также в содержании выделяется беседа принца Гарри с антропологом Джейн Гудолл.