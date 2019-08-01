Вход
ADV



Интересно
Vogue (810)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Каким стал Vogue UK под руководством Меган Маркл?

  • 98
  • 0
  • 01 Августа 201911:17
Сюжеты: Vogue

Редакция британского Vogue опубликовала обложку нового номера, который поступит в продажу 2 августа, а также анонс его ключевых материалов.

Герцогиня Сассекская стала приглашенным редактором сентябрьского номера британской версии Vogue. Под руководством Меган Маркл выпуск получил тему «Силы для перемен». Судя по публикации в официальном Instagram-аккаунте редакции, обложка выполнена в формате коллажа. Фотографии 15 женщин, меняющих мир к лучшему, и такого же размера зеркальный сегмент, чтобы каждая читательница могла ассоциировать себя с героинями выпуска: Джеммой Чан, Джамилой Джамил, Джейн Фонда, Сальмой Хайек, Ярой Шахиди, Наоми Скотт, Адвоа Абоа, Адут Акеч, Кристи Тарлингтон, Рамлой Али, Лаверной Кокс, Шинейд Берк, Франческой Хейворд, Гретой Тунберг и Джасиндой Ардерн.

Анонсируя ключевые материалы сентябрьского номера, редакция особенно отметила интервью, которое Меган Маркл взяла у бывшей первой леди США Мишель Обама. Также в содержании выделяется беседа принца Гарри с антропологом Джейн Гудолл.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru