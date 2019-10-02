Мы живем в эпоху социальной и культурной революции. Компания «Фэшн Консепт ГмбХ» (Fashion Concept GmbH) — не просто первооткрыватель. Ей удалось подписать контракт с иконой модной индустрии Джереми Миксом, ранее прославившимся как «самый красивый преступник».

«Фэшн Консепт ГмбХ» занимается международной торговлей текстильными изделиями. Используя экологически безопасные материалы и поощряя инвестирование в новые технологии, компания стремится сделать эко-моду доступной в долгосрочной перспективе.

Цель компании — создать новые концепции устойчивого развития. Чтобы реализовать эту цель, компания «Фэшн Консепт ГмбХ» только что подписала контракт стоимостью 15 миллионов долларов с Джереми Миксом на разработку его собственного бренда.

Для Микса, который регулярно появляется на подиуме у разных дизайнеров, это сотрудничество означает выход на новый уровень и расширение аудитории, поскольку он будет не только топ-моделью, но и создателем собственного бренда. Эта крупная сделка стала важной вехой в карьере Джереми; в его личной жизни также наступили приятные перемены. Недавно были опубликованы фотографии Джереми с одной известной актрисой.

Но приятные перемены наступили не только для Джереми: Компания «Фэшн Консепт ГмбХ» ориентируется на уникальные инновационные эко-технологии и потому, заключив эту сделку, делает смелый шаг вперед, стимулируя дальнейшие перемены в индустрии моды. Деятельность «Фэшн Консепт ГмбХ» направлена на дальнейший прирост брендов модных и повседневных вещей.

Ежегодная выручка компаний на модном рынке Германии в розничной торговле и, в особенности, в интернет-магазинах увеличивается. Частные инвесторы также скоро смогут извлечь выгоду из этого прироста. Особый интерес для инвесторов будет представлять рентабельность продаж, нередко достигающая 30%.

Это именно тот сегмент рынка, в котором развивается «Фэшн Консепт ГмбХ». В международной торговле только за последние два года объем продаж компании вырос почти на 300%. Компания уже получает прибыль в закупках за счет собственных производственных объектов в Турции. Кроме того, текстильные изделия и аксессуары от ведущих производителей изготавливаются и закупаются на очень выгодных условиях. Совершая закупки в больших объемах, можно сэкономить до 90%.

В 2020 году компания планирует приобрести новые ведущие текстильные бренды. Это не только значительно расширит ассортимент продукции, но и непосредственно повлияет на цены.

Компания работает с многочисленными дистрибьюторами, что позволяет ей всегда выбирать наиболее эффективный маркетинговый канал для своей продукции. Таким образом, компания может добиться максимальной выручки за счет быстрой продажи своих товаров.

Компания не полагается на банковские кредиты, а вместо этого использует субординированные кредиты, облигации, права на участие в прибыли и молчаливые партнерства для физических лиц, которые могут получить непосредственную выгоду от роста компании с фиксированной доходностью, на данный момент составляющей от трех до пяти процентов.