Какую обувь носить летом на прогулках, на работе, в городе и на природе: обзор новых моделей от Shopping Live

Лето — время долгих прогулок, активного отдыха и романтичных вечеров. Залог уверенности в себе в это время — хорошая летняя обувь. Хорошая — значит такая, которая позволит показать новый педикюр и при этом на оставит мозолей, в которой будет комфортно и в офисе, и в парке, которая будет выглядеть стильно и не порвется за одно лето.

Американская марка Cole Haan и французский обувной бренд Jonak — одни из тех, кто сочетает качество, комфорт, стиль, вдохновленный высокой модой, и доступную стоимость. Эксклюзивно в интернет-магазине Shopping Live стартовали продажи этих брендов. Jonak — это парижский шарм и элегантность, Cole Haan — эмоциональность и уклон в спортивный стиль. Кратко рассказываем, на что стоит обратить внимание в их ассортименте и с чем носить разные модели.

Cole Haan: яркое настроение и легкость на подъем

Какую обувь искать у бренда. Cole Haan известен своим современным, ярким городским дизайном и технологичным подходом к комфорту обуви. Для всех типов обуви разрабатывают облегченную подошву, для сандалий — с дополнительной амортизацией. Обувь на платформе и стельки проектируются анатомично, что помогает равномерно распределить вес и избежать дискомфорта даже после долгой прогулки. Возможно, именно за это бренд полюбился знаменитостям. В списке его постоянных клиентов Ким Кардашьян, Селена Гомез, Дженнифер Лопез, Тейлор Свифт, Оливия Палермо.

Что носить. Комфортные кеды с яркой подошвой, мокасины с принтами на любой вкус, легкие сандалии с комфортной посадкой ремешков, удобные балетки, спортивную обувь. В коллекции есть также оксфорды, лоферы, кроссовки и летние туфли на каблучке.

С чем сочетать. С любыми брюками: джинсами, брюками прямого кроя, кюлотами. С летними платьями облегающего, прямого кроя или кроя тюльпан, легкими повседневными и спортивными комбинезонами, со спортивной одеждой.

Модель на лето 2021. Сандалии Cole Haan 152210. Удобные сандалии для теплой погоды и прогулок на невысокой платформе (чуть меньше двух сантиметров). На щиколотке эластичный, тянущийся ремешок, который обеспечивает комфортную посадку обуви. Сочетание оттенков темного дерева и ореха с глубоким оттенком морской волны позволяет сочетать сандалии с одеждой как теплой, так и холодной цветовой гаммы.

Jonak: французское качество и элегантность

Какую обувь искать у бренда. Все, что приходит в голову после слов «французский стиль»: безупречный вкус, женственность, выверенность деталей, отсутствие лишнего, европейское качество, — все про этот бренд. Jonak вдохновляется такими марками, как Yves Saint Laurent, Balenciaga, Paco Rabanne, а цены сохраняет доступными для тех, кто не хочет переплачивать. Основной акцент — женственная, элегантная обувь для города, которая будет уместно смотреться и на деловом мероприятии, и на вечеринке, и на романтичной городской прогулке. Бренд использует преимущественно натуральные материалы, поэтому обувь не только выглядит стильно, но и комфортно сидит на ноге и носится долго.

Что носить. Изящные летние туфли на небольшом каблуке, утонченные сандалии, удобные универсальные полуботинки в спокойной расцветке.

С чем сочетать. С летними платьями и юбками любого кроя, прямыми или облегающими брюками, деловыми платьями и брючными костюмами, пиджаками и жакетами, легкими блузками.

Модель на лето. Туфли Jonak 159931 с фактурной отделкой и открытым носком. Туфли на невысоком каблучке (4,5 сантиметра) сделаны из натурального велюра, который очень мягко чувствуется на коже и обеспечивает комфорт. Нежный телесный оттенок с перламутровыми переливами позволяет носить их практически с любой одеждой. Туфли выглядят празднично, но при этом спокойно, поэтому их можно надеть и на торжественное мероприятие, и на обычную прогулку в парке в теплый сухой день.