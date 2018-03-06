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Артем Кузелев

Календарь Pirelli в Москве

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  • 06 Марта 201823:26
Сюжеты: Pirelli

В московском Мультимедиа Арт Музее открылась выставка пройдет выставка «Календарь Pirelli 2018. Тим Уокер».

В Мультимедиа Арт Музее начала работу фотовыставка «Календарь Pirelli 2018. Тим Уокер». В экспозицию вошли снимки, которые знаменитый фотограф создал для легендарного календаря Pirelli на этот год. Темой фотосессии на этот раз была книга Льюиса Кэролла «Алиса в Стране чудес». До 15 мая в музее можно увидеть классные фотографии, героями которых стали знаменитости с африканскими корнями: от Наоми Кэмпбелл и Адвоа Абоа до Люпиты Ньонго и Ру Пола.

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