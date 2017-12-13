Календарь СR Girls 2018 от Карин Ройтфельд

Бывший редактор парижской версии Vogue продолжает уверенно вести вперед свой авторский проект СR Fashion Book.

Карин Ройтфельд смогла преодолеть финансовые трудности, которые сопровождали ее издание в последние пару лет. По крайней мере, об этом говорит побочный проект редактора и стилиста. В преддверии Нового года Ройтфельд вместе с креативной командой СR Fashion Book выпустила собственную версию модного календаря на будущий год. По мнению Карин, в 2017 спорт по-прежнему останется в тренде, а мир будет вращаться вокруг сильных и уверенных в себе девушек. На снимках, созданных Стивеном Кляйном, можно увидеть Джиджи Хадид, Пэрис Джексон, Халиму Аден и других популярных моделей.

Стоимость одного экземпляра 200 долларов, приобрести издание можно, написав на электронный адрес crgirls@crfashionbook.com. Выручка от продаж будет отправлена компании Special Olympics, которая занимается организацией спортивных мероприятий для людей с особенностями развития.