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Карин Ройтфельд (Carine Roitfeld) (40)
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Артем Кузелев

Календарь СR Girls 2018 от Карин Ройтфельд

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  • 13 Декабря 201712:28
Сюжеты: Карин Ройтфельд (Carine Roitfeld)

Бывший редактор парижской версии Vogue продолжает уверенно вести вперед свой авторский проект СR Fashion Book.

Карин Ройтфельд смогла преодолеть финансовые трудности, которые сопровождали ее издание в последние пару лет. По крайней мере, об этом говорит побочный проект редактора и стилиста. В преддверии Нового года Ройтфельд вместе с креативной командой СR Fashion Book выпустила собственную версию модного календаря на будущий год. По мнению Карин, в 2017 спорт по-прежнему останется в тренде, а мир будет вращаться вокруг сильных и уверенных в себе девушек. На снимках, созданных Стивеном Кляйном, можно увидеть Джиджи Хадид, Пэрис Джексон, Халиму Аден и других популярных моделей.

Стоимость одного экземпляра 200 долларов, приобрести издание можно, написав на электронный адрес crgirls@crfashionbook.com. Выручка от продаж будет отправлена компании Special Olympics, которая занимается организацией спортивных мероприятий для людей с особенностями развития. 

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