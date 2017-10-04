Камерный спектакль для любителей кофе

1 октября 2017 в Центре МАРС состоялось открытие pop-up «Галереи Несказанного» при поддержке бренда Julius Meinl. Это мероприятие приурочено к празднованию Международного дня кофе в России и является центральной частью арт-проекта «Скажи несказанное».

«Скажи несказанное» – международный проект, который насчитывает уже 17 стран-участников. В России же он вышел на качественно новый уровень, собрав вокруг себя заметных представителей поэтического и арт-сообщества.

В театрально-поэтическом перфомансе на открытии «Галереи Несказанного» приняли участие звезды театра Павел Артемьев, Юлия Волкова, Виталий Щанников, Александра Черкасова-Служитель, Ника Кузнецова, Кирилл Комаров, Собака Рыжий, Алекс ZKMN и Лев RE-pac Киселев. Над организацией перфоманса работает режиссер Кирилл Вытоптов (театр «Современник) в соавторстве с драматургами Андреем Родионовым и Екатериной Троепольской.

За визуализацию экспонатов и оформление пространства галереи отвечает московский поэт, организатор поэтического кружка «Липа» и андеграундный художник Павлик Кузнецов.

Среди экспонатов галереи были представлены стихотворения, которые были специально созданы к мероприятию лучшими молодыми авторами, среди которых Диана Арбенина (Ночные Снайперы), Катя Павлова (Обе две) и Надя Грицкевич (Наадя).